Νέα δεδομένα προκύπτουν για το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών του Άρη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta η ΠΑΕ αποφάσισε να σταματήσει τη χρηματοδότηση του τμήματος, δημιουργώντας σημαντικό ερωτηματικό για την επόμενη ημέρα.

Πρόκειται για μια ομάδα που τα τελευταία πέντε χρόνια είχε τη στήριξη της ΠΑΕ και μπορούσε να δουλέψει με ένα ιδιαίτερα υψηλό μπάτζετ για τα δεδομένα του ποδοσφαίρου γυναικών.

Ο Άρης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Β' Εθνική Γυναικών και το μεγάλο ζήτημα πλέον είναι το οικονομικό. Χωρίς τη στήριξη της ΠΑΕ, το τμήμα καλείται να βρει νέα πηγή χρηματοδότησης, προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει κανονικά την παρουσία του στο πρωτάθλημα.Παράλληλα, το τμήμα περνά πλέον στον Α.Σ. Άρης, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί τη νέα κατάσταση.

Αξίζει να σημειωθεί πως, βάσει του ισχύοντος πλαισίου, η ΠΑΕ ήταν υποχρεωμένη να έχει ομάδα γυναικών όσο έπαιζε Ευρώπη. Από τη στιγμή, λοιπόν, που ο Άρης δεν αγωνίζεται στην Ευρώπη, δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση για την ΠΑΕ να έχει ομάδα γυναικών.