Μεσογειακοί Αγώνες: Πως είναι ένα Game Day της Εθνικής γυναικών στο Τάραντα;

Πως φαντάζεστε τους Μεσογειακούς αγώνες στον Τάραντα της Ιταλίας; Το κρουαζιερόπλοιο για ξενοδοχείο των ομάδων, πως σας φαίνεται; Η εθνική βόλεϊ γυναικών πάντως μας έκανε τη χάρη να μας δείξει από μέσα, ολόκληρη την εμπειρία και μας παίρνει μαζί της σε ένα Game Day!

Γιατί έκτος από την ομάδα γυναικών στο Ευρωπαϊκό, στο Μπρνο της Τσεχίας, είναι και η ομάδα γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες που επίσης αγωνίζεται για την υψηλότερη θέση της γαλανόλευκης στη διοργάνωση. Και μίας που μιλάμε για υψηλή θέση, είναι γεγονός πως η ομάδα κατάφερε να προκριθεί στη φάση των ημιτελικών. Αλλά ας μην πούμε πάρα πολλά. Απολαύστε τα κορίτσια στον Τάραντα σε ένα Game Day.

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