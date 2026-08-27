Βόμβα: Η Ολυμπιονίκης Αλίσα Λίου αποσύρεται από τη σεζόν 2026-27

Η Αλίσα Λιου ανακοίνωσε για ακόμη μία φορά ότι κάνει ξανά ένα βήμα πίσω από τους αγώνες, και πως θα αποσυρθεί για ολόκληρη τη σεζόν καλλιτεχνικού πατινάζ 2026-2027.

Η Λίου δεν ειναι η πρωτη φορά που αποσύρεται καθώς είχε όχι απλά σταματήσει ξανά για μία σεζόν, αλλά δεν ήξερε πότε και αν θα ξανα επιστρέψει. Βέβαια όχι απλώς επέστρεψε, αλλά το έκανε καί με Χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν πρόκειται για οριστική αποχώρηση, όπως τότε το 2022.

Η Λίου λοιπόν, σε ένα στόρι στον προσωπικό της λογαριασμό στο ίνσταγκραμ ανακοίνωσε τους λόγους που αποφάσισε να αποσυρθεί για φέτος κάνοντας ξεκάθαρο πως πρόκειται απλώς για ανάγκη έμπνευσης παρά κούρασης.

«Πάντα θέλω να προκαλώ τον εαυτό μου με νέους τρόπους, ώστε η καλλιτεχνική μου έκφραση και το πατινάζ μου να εξελίσσονται. Είναι σημαντικό για μένα το άθλημά μου να αντικατοπτρίζει την προσωπική μου εξέλιξη. Θα πάρω τον χρόνο μου για να επαναπροσδιορίσω την πορεία μου, να τελειοποιήσω κάποια πράγματα και όλα τα σχετικά. Οπότε, μην ανησυχείτε, θα επιστρέψω. Και μέχρι τότε, θα στηρίζω τους συναθλητές μου, είτε βρίσκονται κοντά είτε μακριά».

Όπως είπε, σκοπός της είναι να εκμεταλλευτεί το διάλειμμα αυτό για να «επαναπροσδιορίσει» τις δυνάμεις της. Θα συνεχίσει κανονικά τις προπονήσεις της απλώς εκτός αγωνιστικών ρυθμών, θέλωντας απλώς να εστιάσει στη βελτίωση της καλλιτεχνικής της δυνατότητας. Η 21χρονη Ολυμπιονίκης δήλωσε ότι θα επιστρέψει στους αγώνες για την επόμενη σεζόν 2027-2028.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η Λίου έρχεται έξι μήνες μετά την ιστορική της χρυσή επιτυχία στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο, όταν κατέκτησε το Χρυσό μετάλλιο στο καλλιτεχνικό πατινάζ.

Η επιλογή της αυτή επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά τη στάση της απέναντι στον αθλητισμό που υποστηρίζει και εκφράζει τα τελευταία χρόνια, που δεν είναι άλλη από το να βάζεις πάντα σε προτεραιότητα την προσωπική σου ανάπτυξη και τους δικούς σου όρους στο άθλημα, χωρίς να πιέζεις τον εαυτό σου και να τον αδειάζεις λόγω εξωτερικών απαιτήσεων. Είναι εντάξει να κάνεις διαλήμματα όταν τα χρειάζεσαι. Άλλωστε η ίδια έχει αποδείξει πως ανεξαρτήτως τα διαλλήματα πάντοτε επιστρέφει στην κορυφή της όπου και ανήκει.