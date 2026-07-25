Τσοπούλου, Καλαμαρίδου στο Gwomen: «Βήμα-βήμα να φτάσουμε ως την κατάκτηση του πρωταθλήματος»

Θεωρείται και δικαίως η καλύτερη ομάδα αυτή την στιγμή στην χώρα μας, καθώς εκτός από το περσινό πρωτάθλημα μετράει 16 συνεχόμενες νίκες σε τουρνουά Masters. Τις δύο τελευταίες της έκανε στην Πλατεία Συντάγματος παίρνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Athens Finals. Φυσικά μιλάμε για τις Κωνσταντίνα Τσοπούλου και Μυρτώ Καλαμαρίδου.

Οι περσινές πρωταθλήτριες μίλησαν στο Gwomen μετά την πρόκριση στον ημιτελικό και δεν έκρυψαν πως στόχος τους είναι να κάνουν το δύο στα δύο, ενώ αναφέρθηκαν και με τα καλύτερα λόγια για το τουρνουά που διεξάγεται στην καρδιά της Αθήνας.

Είμαστε εδώ στην πλατεία Συντάγματος με την Μυρτώ Καλαμαρίδου και την Κωνσταντίνα Τσοπούλου, μία ομάδα που έφτασε στα ημιτελικά. Αρχικά, πώς βλέπετε το τουρνουά;

Τσοπούλου: «Για μένα προσωπικά είναι η πρώτη φορά που παίζω στο Σύνταγμα. Όσες φορές έχουν γίνει, για κάποιο λόγο δεν έχω παίξει, οπότε για μένα είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό το τουρνουά. Είναι πραγματικά ένας φανταστικός τόπος να παίζουμε γιατί είναι στην πλατεία Συντάγματος, στο κέντρο της πόλης και έχει πάρα πολύ κόσμο που έρχεται εδώ να μας υποστηρίξει. Και νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα τουρνουά που έχουν γίνει.»

Καλαμαρίδου «Εγώ έχω ξαναπαίξει άλλες δύο φορές. Είναι γενικά μία πολύ όμορφη διοργάνωση και λόγω του σημείου της, και ανυπομονούσαμε βασικά όλοι οι αθλητές κάθε φορά να παίξουμε εδώ σε αυτό το σημείο της πόλης.»

Η ομάδα έχει φτάσει τις 16 συνεχόμενες νίκες σε Masters αν τα έχουμε μετρήσει σωστά, αυτό σας κάνει να αγχώνεστε περισσότερο;

Τσοπούλου: «Εντάξει, δεν το σκεφτόμαστε καθόλου. Κάθε παιχνίδι μας είναι ξεχωριστό, διαφορετικό. Σε κάθε παιχνίδι μπαίνουμε από την αρχή. Στόχος μας είναι πάντα αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι που παίζουμε, δεν σκεφτόμαστε το μετά. Και κοιτάμε να το ευχαριστιόμαστε και να παίζουμε το παιχνίδι μας».

Ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε, φτάσατε μέχρι τον ημιτελικό. Τι περιμένετε από εδώ και πέρα;

Τσοπούλου: «Εντάξει, για μας ο στόχος μας είναι και πάλι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Επειδή πάντα πάμε βήμα-βήμα έχει επιτευχθεί. Είμαστε στα ημιτελικά, έχουμε λίγο χρόνο να ξεκουραστούμε για να έρθουμε αύριο να παίξουμε τον ημιτελικό και να είμαστε έτοιμες να διεκδικήσουμε τη θέση μας στον μεγάλο τελικό».

Καλαμαρίδου: «Ασφαλώς είναι ο στόχος η κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Και όπως είπε και η Κωνσταντίνα, έτσι βήμα-βήμα, πόντο-πόντο, παιχνίδι-παιχνίδι, είμαστε έτοιμες να φτάσουμε εκεί».

