Τσοπούλου, Καλαμαρίδου: Πρωτάθλημα και 2 Masters με 14 συνεχόμενες νίκες

Την κυριαρχία τους στην χώρα μας επιβεβαίωσαν και στο Marathon Masters 2026 οι Κωνσταντίνα Τσοπούλου και Μυρτώ Καλαμαρίδου. Οι περσινές πρωταθλήτριες έχουν φτάσει το αήττητο σερί τους στα 14 παιχνίδια και συνεχίζουν, ενώ εκτός από το τουρνουά στον Σχινιά, πήραν και αυτό της Ίου. Όσον αφορά την Θεσσαλονίκη το πιο «καυτό» από πλευράς επιτυχιών τον τελευταίο διάστημα στην χώρα μας, δεν κατέβηκε γιατί είχε υποχρεώσεις στο εξωτερικό, με τις Αλεξόγλου, Πασχαλάκη να γράφουν ιστορία κατακτώντας το πρώτο τους τόσο μεγάλο τουρνουά.

Μετά την ήττα στην φάση των ομίλων στους περσινούς τελικούς μετράνε μόνο νίκες

Οι Τσοπούλου, Καλαμαρίδου όπως σας αναφέραμε μετράνε 14 συνεχόμενες νίκες σε τουρνουά κατηγορίας Masters στην χώρα μας. Η τελευταία τους ήττα ήταν πέρσι στους τελικούς που έλαβαν χώρα στο Καράβι στον Σχινιά. Συγκεκριμένα ηττήθηκαν από τις Αλεξόγλου και Πασχαλάκη με 2-1. Στην συνέχεια νίκησαν στο ματς πρόκρισης τις Καράκου και Δηλαβέρη με 2-0 και έφτασαν ως το τέλος κατακτώντας το πρωτάθλημα. Στον μεγάλο τελικό επικράτησαν των Ιφιγένειας Σαμπάτη και Ιωάννας Παρισάκη με 2-0 ανεβαίνοντας έτσι στον πρώτο σκαλί του βάθρου.

Τα 15 τελευταία παιχνίδια με την 1 ήττα και τις 14 νίκες

Πάμε να δούμε τα 15 τελευταία παιχνίδια του συγκεκριμένου διδύμου που όπως αναφέραμε μετά την ήττα στην φάση των ομίλων στους περσινούς τελικούς, μετράει όχι μία και δύο, αλλά 14 συνεχόμενες νίκες.

Τελικοί 2025 Σχινιάς

Φάση ομίλων

Κωνσταντίνα Τσοπούλου/ Μυρτώ Καλαμαρίδου – Ελένη Αλεξόγλου, Μυρτώ Πασχαλάκη: 1-2

(22-24, 21-12, 13-15)

Ηττημένοι Α’ ομίλου: Κωνσταντίνα Τσοπούλου/ Μυρτώ Καλαμαρίδου – Παναγιώτα

Καράκου/Αθηνά Δηλαβέρη: 2-0 (21-17, 21-15)

Προημιτελικά

Ζίνα Σωτηροπούλου/Μαρία Πολονύφη – Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου 0-2

(16-21, 16-21)

Ημιτελικά

Λίζα Τριανταφυλλίδη/Δήμητρα Μαναβή – Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου 0-2

(14-21, 19-21)

Τελικός

Ιφιγένεια Σαμπάτη/Ιωάννα Παρισάκη – Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου: 0-2

(9-21, 16-21)

Ίος Masters 2026

Φάση ομίλων

Παναγιώτα Καράκου/Ζίνα Σωτηροπούλου – Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου 0-2 (13-21, 16-21)

Βασιλική Ματιάδη/Εύη Χρήστου – Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου 0-2 (12-21, 16-21)

Προημιτελικά

Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου – Ντεσισλάβα Νικόλοβα/Παναγιώτα Διώτη 2-0 (21-10, 21-17)

Ημιτελικά

Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου – Βασιλική Ματιάδη/Εύη Χρήστου 2-0 (21-09, 21-19)

Τελικός

Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου – Έλμπα Παέζ/Ντανιέλα Αντρέου 2-0 (21-19, 21-14)

Marathon Masters 2026

Φάση ομίλων

Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου – Ελισάβετ Παπαγεωργίου/Ευανθία Μπαλδώκα 2-0 (21-11, 21-14)

Πέρσα Σακελλαρίδη/Διονυσία Μάτιου – Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου 0-2 (14-21, 12-21)

Προημιτελικά

Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου – Δήμητρα Μαναβή/Όλγα Στράντζαλη 2-0 (21-17, 21-10)

Ημιτελικά

Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου – Αναστασία Σιρίνινα/Παρασκευή Ζαφειρίου 2-0 (21-14, 21-16)

Τελικός

Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου – Ελπίδα Πιτσιγκώνη/Ελένη Χαντζή 2-1 (11-21, 21-12, 15-10)