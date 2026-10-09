Την ήττα με 3-1 γνώρισε η Εθνική Ελλάδας στο πρώτο ματς του πρώτου γύρου των Play Offs για το Παγκόσμιο Κύπελλο, κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Αγγλία. Τρομερό κλίμα στο Παγκρήτιο Στάδιο, όπου έδωσαν το «παρών» πολλοί οπαδοί και από τις δύο ομάδες.

Με την Αγγλία να έχει την υπεροχή και την Ελλάδα να ψάχνει τις στιγμές της ξεκίνησε το ματς της «Γαλανόλευκης» που κοίταξε στα μάτια την υπερδύναμη του ποδοσφαίρου γυναικών.

Η ομάδα του Σπέρτου δυσκολεύτηκε να κρατήσει την μπάλα στα πρώτα λεπτά, με την Αγγλία να κυκλοφορεί γρήγορα και να απειλεί. Η Πεταλωτή κράτησε το μηδέν με εξαιρετική επέμβαση στο 17’, όμως στο 20’ η Τζέιμς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με εντυπωσιακό μακρινό σουτ. Το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, με την Ελλάδα να παίρνει προσωρινά ανάσα.

Στο 34’ η Παπαθεοδώρου άγγιξε τo γκολ που θα έδινε το προβάδισμα στην Εθνική, αλλά το δυνατό σουτ της σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Πέντε λεπτά αργότερα, η Αγγλία συνδυάστηκε εξαιρετικά και η Στάνγουεϊ με συρτό σουτ έκανε το 0-1. Η Τζέιμς απείλησε ξανά στο 41’, χωρίς να βρει ωστόσο τον δρόμο για τα δίχτυα.

Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε στην επανάληψη στο 58’ η Πεταλωτή πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση σε δυνατό σουτ της Λετισιέ. Πέντε λεπτά αργότερα, ωστόσο, η Αγγλία βρήκε ξανά δίχτυα, με τη Λετισιέ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό διαγώνιο σουτ για το 0-2 στο 63’. Στο 67’, η Ρούσο κατέβασε όμορφα την μπάλα μέσα στην περιοχή και με συρτό σουτ έδωσε αέρα τριών τερμάτων.

Η Εθνική προσπάθησε να αντιδράσει, κερδίζοντας φάουλ σε καλό σημείο στο 76’, όμως το σουτ σταμάτησε στα σώματα. Ένα λεπτό αργότερα, η «Γαλανόλευκη» βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με την τρομερή Μπρούκσαϊρ και μείωσε σε 1-3 στο 77’ και αποθεώθηκε. Στο 79’, η Τζέιμς επιχείρησε καλό σουτ έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από την εστία.

Ελλάδα (Σπέρτος): Πεταλωτή, Γιαννακά, Πατερνά, Μάρκου, Γκούνη, Δρακογιαννάκη (78' Κογκούλη), Μπράμε (68' Σαΐχ), Μωραΐτου (68' Χαλατσογιάννη), Παπαθεοδώρου (87' Πούλιου), Μπρουκσάιρ, Σαρρή (87' Τζούρτζεβιτς)

Αγγλία (Γουίγκμαν): Χάμπτον, Λε Τισιέ, Γουίλιαμσον, Μόργκαν (91' Φισκ), Γκρίνγουντ, Γουόλς, Μπράουν (46' Μέαντ), Στάνγουεϊ, Τζέιμς (85' Πάρκινσον), Χεμπ, Ρούσο (73' Παρκ)