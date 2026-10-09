Με τα γκολ των Στάνγουεϊ στο πρώτο μέρος και των Λε Τισιέ και Ρούσο στην επανάληψη η Αγγλία προηγήθηκε με 0-3 στο Παγκρήτιο Στάδιο απέναντι στην Ελλάδα. Η Εθνική μας ομάδα από την άλλη μείωσε με τη Μπρούκσαϊρ σε 1-3 ενώ οι 2 ομάδες είχαν από ένα δοκάρι. Δείτε τις πιο καλές φάσεις του αγώνα αλλά και τα γκολ.