Στο 63' η Λε Τισιέ έκανε το 0-2 δυνατό σουτ από κοντά και η Αγγλία βρήκε και άλλο γκολ με τη Ρούσο από κοντά για το 0-3 στο 67' Στο 77' η Ελλάδα έπειτα από πολυ ωραία συνεργασία των Παπαθεοδώρου και Μπρούκσαϊρ βρήκε το 1-3 χάρις σε πολύ καλό τελείωμα της Μπρούκσαϊρ. Έτσι διαμορφώθηκε το Ελλάδα - Αγγλία 1-3.