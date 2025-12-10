Η Γεωργία Δαμασιώτη ολοκλήρωσε μία ακόμη επιτυχημένη παρουσία σε μεγάλη διοργάνωση και συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25άρας πισίνας στο Λούμπλιν, που ολοκληρώθηκε στις 7 Δεκεμβρίου.

Η Δαμασιώτη κατάφερε να καταταγεί έβδομη στην Ευρώπη στα 200μ πεταλούδα με 2:06.62, ενώ νωρίτερα είχε συντρίψει το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών και Κ23 στον ημιτελικό με 2:05.79. Παράλληλα, στα 100μ πεταλούδα κατέλαβε τη δέκατη θέση με επίδοση 57.26.

«Βρίσκομαι σταθερά σε υψηλό επίπεδο όμως έχω υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό μου»

Έτσι, η νεαρή κολυμβήτρια επιβεβαίωσε τη σταθερή παρουσία της στην ευρωπαϊκή ελίτ ενώ έπειτα μίλησε στο Gazzetta Women, κάνοντας τον απολογισμό της διοργάνωσης:

«Κάνοντας έναν τελικό απολογισμό θεωρώ ότι αυτοί οι αγώνες ήταν επιτυχημένοι, πρωτίστως επειδή βρίσκομαι σταθερά σε υψηλό επίπεδο. Εδώ και περίπου δύο χρόνια έχω συμμετάσχει σε έξι διεθνείς διοργανώσεις (Ευρωπαϊκά, Παγκόσμια και Ολυμπιακούς) και δεν έχει υπάρξει αγώνας στον οποίο να μη βελτιωθώ και να μην κατεβάσω τους χρόνους μου, σημειώνοντας ατομικά και πανελλήνια ρεκόρ.

Η δουλειά, όπως φαίνεται, πηγαίνει σταθερά από το καλό στο καλύτερο. Έχω όμως πολλές απαιτήσεις από τον εαυτό μου, γιατί ξέρω καλά τις δυνατότητές μου.

«Θέλω ακόμη γρηγορότερους χρόνους, είμαι αποφασισμένη να δουλέψω σκληρά»

Οι αγώνες της 50άρας πισίνας (δηλαδή της πισίνας που είναι στους στόχους μου, καθώς αυτή είναι Ολυμπιακών διαστάσεων) είναι πολύ συγκεκριμένοι: Θέλω να συνεχίσω ακριβώς αυτό το σερί.

Έχουμε μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Αυγούστου και θέλω να προετοιμαστώ ιδανικά για εκεί. Το Ευρωπαϊκό του 2024 έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, γιατί πέτυχα τον παιδικό μου όνειρο: να κατακτήσω ένα ευρωπαϊκό μετάλλιο και να προκριθώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο Ευρωπαϊκό του 2026 θέλω να σημειώσω ακόμη γρηγορότερους χρόνους. Είμαι αποφασισμένη να δουλέψω σκληρά για να το καταφέρω».