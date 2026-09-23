Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Σπάρτακ Μιγιάβα στο γήπεδο του Μακεδονικού στις 16:00 (Live από το Gazzetta) έχοντας στόχο να πάρουν προβάδισμα για εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τη φάση των «32» του UEFA Women’s Europa Cup.

Η ομάδα του Θανάσης Πατρικίδης έρχεται με... φορά από το πρωτάθλημα, αφού στην πρεμιέρα του επικράτησε της ΑΕΚ (1-0) και σαφώς η ψυχολογία είναι ανεβασμένη.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2 και το εισιτήριο του αγώνα κοστίζει 10 ευρώ, ενώ η είσοδος είναι δωρεάν για όσους προσκομίσουν την Κάρτα Φιλάθλου Α.Σ. ΠΑΟΚ.

