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WNBA: «Σόου» της Κλαρκ στη νίκη των Φίβερ
23/09/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

WNBA: «Σόου» της Κλαρκ στη νίκη των Φίβερ

Παναγιώτης Αρταβάνης

Η Κέιτλιν Κλαρκ πραγματοποίησε ακόμα ένα... σόου στο WNBA... οδηγώντας την ομάδα της στη νίκη επί των Λινξ με 96-77, με την ίδια να έχει 27 πόντου

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Πραγματοποιώντας για ακόμη μία φορά γεμάτη εμφάνιση, η Κέτλιν Κλαρκ... οδήγησε τις Φίβερ στη νίκη επί των Λινξ με 96-77.

Η Αμερικανίδα γκαρντ... άγγιξε το triple-double, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 27 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ σε 32:35 λεπτά συμμετοχής.

Πέραν της Κλαρκ, πολύ καλή παρουσία είχε και η Μίτσελ με 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως η Μίτσελ με τους 20 πόντους που πέτυχε, έφτασε τα 27 συνεχόμενα παιχνίδια, που σκοράρει 20+ πόντους σε αυτή τη σεζόν.

Η Κέιτλιν Κλαρκ χάρισε και την όμορφη στιγμή της βραδιάς, αφού μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, έδωσε τα παπούτσια της σε δύο τυχερούς οπαδούς.


Photo Credits: x_indiana_fever

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