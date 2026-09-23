Πραγματοποιώντας για ακόμη μία φορά γεμάτη εμφάνιση, η Κέτλιν Κλαρκ... οδήγησε τις Φίβερ στη νίκη επί των Λινξ με 96-77.

Η Αμερικανίδα γκαρντ... άγγιξε το triple-double, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 27 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ σε 32:35 λεπτά συμμετοχής.

Πέραν της Κλαρκ, πολύ καλή παρουσία είχε και η Μίτσελ με 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως η Μίτσελ με τους 20 πόντους που πέτυχε, έφτασε τα 27 συνεχόμενα παιχνίδια, που σκοράρει 20+ πόντους σε αυτή τη σεζόν.

the bench got UP for Kelsey Mitchell’s three that extended her streak to 27 straight games with 20+ PTS this season 🔥 pic.twitter.com/BTtPUlMHAc September 23, 2026

Η Κέιτλιν Κλαρκ χάρισε και την όμορφη στιγμή της βραδιάς, αφού μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, έδωσε τα παπούτσια της σε δύο τυχερούς οπαδούς.

first fans to be gifted game-worn Caitlin 1's 👟



CC loves the fans ❤️ pic.twitter.com/9gEGZYI5RF September 23, 2026



Photo Credits: x_indiana_fever