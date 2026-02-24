Η αποθέωση του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Λίντσεϊ Βον: «Οι θρύλοι πάντα αναγεννιούνται»

Ένα συγκλονιστικό μήνυμα συμπαράστασης έστειλε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη Λίντσεϊ Βον, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε η θρυλική σκιέρ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 στο Μιλάνο-Κορτίνα.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Αλ Νασρ επέλεξε να σχολιάσει κάτω από την ανάρτησή της το εξής:

«Οι πρωταθλητές ορίζονται από τις στιγμές που νικούν, αλλά και από τις στιγμές που αρνούνται να εγκαταλείψουν. Λίντσεϊ Βον, τα βουνά που κατέκτησες δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερα από τη δύναμη που κρύβεις μέσα σου. Συνέχισε να μάχεσαι. Οι θρύλοι πάντα αναγεννιούνται».

Να θυμίσουμε ότι η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια υπέστη μια τρομακτική πτώση στη διαδρομή κατάβασης στην Κορτίνα, η οποία την οδήγησε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με κίνδυνο ακόμα και να χάσει το πόδι της. Μετά από πέντε εξαντλητικά χειρουργεία και τη σωτήρια επέμβαση των γιατρών, η Βον πήρε εξιτήριο, ξεκινώντας έναν μακρύ δρόμο αποκατάστασης μέχρι να μπορέσει να περπατήσει ξανά.

Η ίδια μέσω της ανάρτησής της, δήλωσε αποφασισμένη να παλέψει για την επιστροφή της, ένα σκεπτικό το οποίο φαίνεται να θαύμασε ιδιαίτερα και ο CR7.