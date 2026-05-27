Ήρθε το τέλος μιας χρυσής εποχής για την Μπαρτσελόνα. Η Αλεξία Πουτέγιας αποχωρεί έπειτα από 14 χρόνια, με την εμβληματική αρχηγό των Καταλανών να επιλέγει να μην ανανεώσει το συμβόλαιό της, το οποίο εκπνέει σύντομα.

Η Πουτέγιας πρόκειται αν αποχαιρετήσει την ομάδα ως ένας ζωντανός θρύλος της, έχοντας ταυτίσει το όνομά της με την εκτόξευση του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ισπανία.

Έκανε τα πρώτα της ποδοσφαιρικά βήματα στη Masia ούσα 9 ετών και στη συνέχεια αγωνίστηκε για ένα μικρό διάστημα στις Εσπανιόλ και Λεβάντε. Όταν επέστρεψε στην Μπάρτσα το 2012, το ισπανικό πρωτάθλημα στερούνταν επαγγελματισμού και φυσικά προβολής. Τότε μεταμορφώθηκε στην απόλυτη ηγέτιδα μιας ομάδας που εξελίχθηκε σε υπερδύναμη τόσο στην Ισπανία όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Με 232 γκολ σε 507 επίσημες εμφανίσεις της, είναι η πρώτη σκόρερ στην ιστορία της ομάδας γυναικών και η δεύτερη συνολικά στον σύλλογο, πίσω μόνο από τον Λιονέλ Μέσι.

Alexia Putellas for Barcelona 🐐



507 competitive games

232 goals

10 League titles

4 UWCL titles

8 Copa de la Reina

4 Supercopas de España

2x Ballon D'Or Winner (2021, 2022)



Only Lionel Messi (672) has more goals than Putellas for Barcelona among men and women. pic.twitter.com/Vu3LSiikkk — ESPN FC (@ESPNFC) May 26, 2026

Κατά τη διάρκεια της μυθικής της παρουσίας στη Βαρκελώνη, κατέκτησε συνολικά 38 τρόπαια. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα 10 Πρωταθλήματα Ισπανίας, τα 8 Κύπελλα, τα 4 Super Cup και, φυσικά, 4 τρόπαια στο Women's Champions League. Σε προσωπικό επίπεδο, έχει κατακτήσει για δύο συνεχόμενες χρονιές τη Χρυσή Μπάλα, το 2021 και το 2022.

Τις ίδιες σεζόν αναδείχθηκε κορυφαία παίκτρια του κόσμου από τη FIFA, αλλά και MVP της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ έχει συμπεριληφθεί επανειλημμένα στην καλύτερη ενδεκάδα όλων των εποχών στο Women's Champions League.

Το ιδανικότερο κλείσιμο της «πιο όμορφης ιστορίας», όπως ανέφερε η ίδια στον αποχαιρετισμό της, της γράφτηκε στον τελικό του Champions League απέναντι στη Λιόν, που έμελλε να είναι και το τελευταίο της παιχνίδι με τη φανέλα των Μπλαουγκράνα.

Το τελευταίο διάστημα η αποχώρησή της θεωρούνταν σχεδόν δεδομένη, ωστόσο απέφευγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο μέχρι να ολοκληρώσει η ομάδα της το quadruple στο Όσλο. Η ίδια κέρδισε το βραβείο της κορυφαίας παίκτριας της διοργάνωσης και αποχαιρέτησε συγκινημένη έναν έναν τα μέλη της ομάδας, αλλά και τον πρόεδρο Ζοάν Λαπόρτα, στην τελευταία της παράσταση με την ομάδα της καρδιάς της.

Το βίντεο του GWomen

Video credits: Νότης Χάλαρης