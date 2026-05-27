Ιστορικό ρεκόρ στο NWSL: 28 μαμάδες βρίσκονταν φέτος στα ρόστερ του αμερικανικού πρωταθλήματος

Κατά τη φετινή σεζόν της NWSL καταγράφηκε ένας αριθμός-ρεκόρ με συνολικά 28 μητέρες αθλήτριες να βρίσκονται στα ρόστερ των ομάδων του πρωταθλήματος.

Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει μια μεγάλη αλλαγή στην υποστήριξη που λαμβάνουν οι παίκτριες αυτές, αλλά και την κατανόηση γύρω από την εγκυμοσύνη, τη λοχεία και τη μητρότητα στον αθλητισμό.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι διεθνείς επιθετικοί Σοφία Γουίλσον (Πόρτλαντ Θορνς) και Μάλορι Σουάνσον (Τσικάγο Σταρς), οι οποίες επέστρεψαν δριμύτερες στα γήπεδα το 2026, έχοντας φέρει στον κόσμο τις κόρες τους στα τέλη του 2025. Και οι δύο παίκτριες τόνισαν ότι δεν ένιωσαν καμία πίεση από τις ομάδες τους για να επιστρέψουν άμεσα, αλλά ακολούθησε η καθεμία τον δικό της ρυθμό αποκατάστασης μετά την εγκυμοσύνη της.

From @TheAthletic: There are a record number of 28 mothers rostered this season in the National Women’s Soccer League. There is growing recognition that pregnancy does not signal the end or pause of a playing career, but rather an active chapter within it.https://t.co/X4SmXc4cql pic.twitter.com/i5yLuEJYat May 26, 2026

Η επιστήμη και οι υποδομές στις ΗΠΑ στηρίζουν πολύ περισσότερο πλέον τις αθλήτριες, καταρρίπτοντας τον παλιό μύθο ότι η μητρότητα θα σημάνει και το τέλος της καριέρας τους. Μάλιστα, τον Ιανουάριο του 2026, η FIFA εξέδωσε τον οδηγό «Stepping into Play» ο οποίος προωθεί την σταδιακή επιστροφή στη δράση με βάση τις διαφορετικές ανάγκες της κάθε παίκτριας χωρίς να περιλαμβάνει αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Παρά τις προκλήσεις, όπως η διαχείριση της κόπωσης, ο θηλασμός και η ανάγκη για επιπλέον θερμίδες, η νέα γενιά παικτριών αποδεικνύει ότι είναι απόλυτα εφικτό να είσαι ταυτόχρονα σπουδαία μητέρα και κορυφαία αθλήτρια, ανοίγοντας τον δρόμο για τις επόμενες γενιές.