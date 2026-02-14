Η Λίντσεϊ Βον λίγο πριν το νέο χειρουργείο της: «Ελπίζω να πάει καλά και να πάω σπίτι»

Η θρυλική Αμερικανίδα ολυμπιονίκης του σκι, Λίντσεϊ Βον, μοιράστηκε με τους ακολούθους της ένα συγκινητικό μήνυμα μετά το σοκαριστικό ατύχημά της στην κατάβαση των Αγώνων «Μιλάνο-Κορτίνα 2026» στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του 2026.

Η 41χρονη υπέστη κάταγμα στην κνήμη και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής έχει υποβληθεί σε τρεις χειρουργικές επεμβάσεις, αλλά στο βίντεο από το νοσοκομειακό της κρεβάτι αποκάλυψε ότι θα χρειαστούν ακόμα δύο επεμβάσεις για να ολοκληρωθεί η αποκατάστασή της.

«Γεια σας παιδιά, ήθελα να δώσω μια μικρή ενημέρωση και να ευχαριστήσω όλους για τα λουλούδια, τα γράμματα και τα δώρα σας – είναι πραγματικά υπέροχο και με έχει βοηθήσει πολύ. Ήταν μερικές πολύ δύσκολες μέρες εδώ στο νοσοκομείο», ανέφερε αρχικά η Βον, εμφανώς φορτισμένη.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Νιώθω λίγο πιο σαν τον εαυτό μου, αλλά ο δρόμος είναι πολύ μακρύς. Αύριο θα υποβληθώ σε άλλη επέμβαση και, αν όλα πάνε καλά, θα μπορώ να επιστρέψω σπίτι, αλλά θα χρειαστώ ακόμη μια επέμβαση μετά. Δεν ξέρω ακόμα όλες τις λεπτομέρειες μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Είμαι πολύ περιορισμένη κινητικά στο νοσοκομείο, αλλά οι επισκέψεις, τα γράμματα και τα λουλούδια μου δίνουν δύναμη».