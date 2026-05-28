Οργή για το πρόγραμμα του Roland Garros: Ξανά χωρίς αγώνα γυναικών στο primetime

Κύμα διαμαρτυριών έχει προκαλέσει και πάλι η σταθερή άρνηση των διοργανωτών του Roland Garros να συμπεριλάβουν αγώνες γυναικών στο νυχτερινό πρόγραμμα του τουρνουά.

Παρά τις έντονες πιέσεις από τη Γενική Διευθύντρια της WTA, Βαλερί Καμιλό, αλλά και από μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, το γαλλικό Grand Slam επιμένει να αποκλείει τις γυναίκες από τη ζώνη του primetime. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία πέντε χρόνια, μόλις τέσσερις από τους 50 νυχτερινούς αγώνες αφορούσαν το γυναίκες αθλήτριες, ενώ το 2024 και το 2025 το ποσοστό αυτό ήταν μηδενικό, γεγονός που θα έλεγε κανείς ότι μαρτυρά μια συστηματική περιθωριοποίηση των τενιστριών.

Η νυχτερινή ζώνη συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ποστοστά τηλεθέασης, αλλά και τους περισσότερους θεατές στις κερκίδες. Στη συγκεκριμένη διοργάνωση οι γυναίκες συχνά αναγκάζονται να ανοίγουν το πρόγραμμα στο κεντρικό κορτ Philippe-Chatrier στις 12:00 το μεσημέρι, μια ώρα που το στάδιο είναι σχεδόν άδειο, γεγονός που καταστρέφει την ατμόσφαιρα και υποβαθμίζει όλο το τηλεοπτικό προϊόν.

Παράλληλα, η δικαιολογία της διευθύντριας του τουρνουά, Αμελί Μορεσμό, ότι οι αγώνες των ανδρών προτιμώνται επειδή κρίνονται στα 5 σετ κι έχουν περισσότερο θεάμα, δεν θεωρείται επαρκής.

Η φετινή στάση των διοργανωτών θεωρείται μάλιστα ως ιδιαίτερα προκλητική, καθώς το ανδρικό ταμπλό στερείται μεγάλων ονομάτων φέτος λόγω τραυματισμών και απουσιών. Την ίδια στιγμή, κορυφαίες πρωταθλήτριες και κάτοχοι Grand Slam, όπως η Αρίνα Σαμπαλένκα, η Ναόμι Οσάκα και η Κόκο Γκόιφ, έχουν περιοριστεί μεσημεριανό πρόγραμμα.