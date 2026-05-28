Ο Πανιώνιος μετά την περσινή ιστορική του χρονιά όπου για πρώτη φορά πήρε Κύπελλο και Σούπερ Καπ και έφτασε ως τα ημιτελικά του Challenge Cup θέλει και φέτος να κάνει ακόμα ένα βήμα παραπάνω. Και για να τα καταφέρει πραγματοποίησε εξαιρετικές κινήσεις όπως είναι η απόκτηση των Βασιλαντωνάκη, Κούμπουρα, Σάμανταν, Ντι Ιούλιο, Σπανού και Χάνα.

Οι «κυανέρυθρες» ανακοίνωσαν και επίσημα τις μεταγραφές αυτές, ενώ σίγουρα δεν θα είναι και οι τελευταίες καθώς θα υπάρξουν και άλλες. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η διοίκηση του τμήματος βόλεϊ του Πανιωνίου Betsson ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τις αθλήτριες Ανθή Βασιλαντωνάκη, Μίλιτσα Κούμπουρα, Ιζαμπέλα Ντι Ιούλιο, Μαρτίνα Σάμανταν, Άννα Σπανού και Μαργαρίτα Χάνα.

Ο Ιστορικός συνεχίζει να ενισχύεται με αθλήτριες υψηλού επιπέδου και εμπειρίας, που έρχονται να προσθέσουν ποιότητα και φιλοδοξία.

Τις καλωσορίζουμε στην ομάδα μας και τις ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την «κυανέρυθρη» φανέλα.

Ακολουθούν οι δηλώσεις των αθλητριών:

Άννα Σπανού (ακραία): «Είμαι χαρούμενη που θα παίξω για την φανέλα του Πανιωνίου. Εύχομαι την ερχόμενη σεζόν να επιτευχθούν οι στόχοι μας και να στηρίξουμε επάξια το έργο που χτίζει ο Ιστορικός, καθώς δεν είναι απλά ένας σύλλογος πρωτοπόρος στην ποιότητα του αθλήματος, αλλά έχει βοηθήσει σημαντικά στην εξέλιξη του ελληνικού βόλεϊ και στους υπόλοιπους τομείς».

Ανθή Βασιλαντωνάκη (ακραία): «Είμαι ευγνώμων και θέλω να ευχαριστήσω τον Πανιώνιο που με εμπιστεύτηκε μετά από τον τραυματισμό μου και πιστεύει σε εμένα για την κατάκτηση των στόχων της ερχόμενης σεζόν! Είμαι ενθουσιασμένη για τον επαναπατρισμό μου στην Ελλάδα και μαζί με τον Πανιώνιο θέλω να βοηθήσω να φτάσουμε το βόλεϊ στην Ελλάδα ένα σκαλοπάτι πιο ψηλά. Προετοιμάζομαι εδώ και πάρα πολύ καιρό ώστε να βοηθήσω να πετύχουμε όλους τους στόχους της ομάδας!»

Μαργαρίτα Χάνα (λίμπερο): «Είμαι πολύ χαρούμενη για τη νέα αυτή συνεργασία με τον Πανιώνιο. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η χρονιά και να δουλέψουμε όλοι μαζί για να πετύχουμε τους στόχους της ομάδας. Πιστεύω πως οι επιτυχίες έρχονται μέσα από σκληρή δουλειά, καθημερινή προσπάθεια και σωστή νοοτροπία. Εύχομαι να έχουμε μια υγιή και δυνατή σεζόν!»

Μίλιτσα Κούμπουρα (διαγώνια): «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που εντάσσομαι στην οικογένεια του Πανιωνίου. Είναι μια ομάδα με ιστορία και φιλοδοξίες και ανυπομονώ να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να συμβάλω στην επίτευξη των στόχων της. Ευχαριστώ τη διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο για την εμπιστοσύνη».

Μαρτίνα Σάμανταν (κεντρική): «Είμαι πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη που ξεκινώ αυτό το νέο κεφάλαιο με τον Πανιώνιο. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να γίνω μέλος της ομάδας και είμαι πραγματικά ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους φιλάθλους, τους συμπαίκτες μου και όλους τους ανθρώπους του συλλόγου και θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό κάθε μέρα για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».

Ιζαμπέλα Ντι Ιούλιο (πασαδόρος): «Είμαι χαρούμενη που ξεκινώ τη συνεργασία μου με τον Πανιώνιο. Ο σύλλογος έδειξε αυτά τα δύο τελευταία χρόνια πόσο μεγάλες δυνατότητες έχει και πόσο θέλει να εξελίσσεται και να βελτιώνεται. Θέλω πραγματικά να βοηθήσω τον Πανιώνιο να πετύχει τους στόχους του. Είμαι πολύ χαρούμενη που αποτελώ μέλος του συλλόγου».