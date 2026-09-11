Ισπανία, Η.Π.Α, Γαλλία και Γερμανία είναι οι τέσσερις χώρες που πήραν την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών.
Η Ισπανία απέκλεισε την Αυστραλία, επικρατώντας με 89-66, ενώ η Η.Π.Α την Ουγγαρία με 108-56. Η Γαλλία είχε εύκολο έργο κόντρα στην Κίνα, κερδίζοντας με 90-61 και η Γερμανία επικράτησε του Βελγίου με 93-74.
Τα ζευγάρια των ημιτελικών:
- Ισπανία - Η.Π.Α
- Γαλλία - Γερμανία.
Δείτε τα highlights των προημιτελικών:
Αυστραλία - Ισπανία: 66-89
H.Π.Α - Ουγγαρία: 108-56
Κίνα - Γαλλία: 61-90
Βέλγιο - Γερμανία: 74-93
Photo Credits: FIBA