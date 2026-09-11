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Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών: Τα highlights των προημιτελικών
11/09/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών: Τα highlights των προημιτελικών

Παναγιώτης Αρταβάνης

Παρακολουθήστε τα highlights από τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών.

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Ισπανία, Η.Π.Α, Γαλλία και Γερμανία είναι οι τέσσερις χώρες που πήραν την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών.

Η Ισπανία απέκλεισε την Αυστραλία, επικρατώντας με 89-66, ενώ η Η.Π.Α την Ουγγαρία με 108-56. Η Γαλλία είχε εύκολο έργο κόντρα στην Κίνα, κερδίζοντας με 90-61 και η Γερμανία επικράτησε του Βελγίου με 93-74.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών:

  • Ισπανία - Η.Π.Α
  • Γαλλία - Γερμανία.

Δείτε τα highlights των προημιτελικών:

Αυστραλία - Ισπανία: 66-89

H.Π.Α - Ουγγαρία: 108-56

Κίνα - Γαλλία: 61-90

Βέλγιο - Γερμανία: 74-93

Photo Credits: FIBA

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