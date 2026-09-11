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Πραγματοποιήθηκε σήμερα (11/9) στα γραφεία της ΕΟΠΕ η κλήρωση για τον καταρτισμό του προγράμματος του πρωταθλήματος της Pre League γυναικών.

Αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα έχει ως εξής:

1η Αγωνιστική (17/10/2026) | 12η Αγωνιστική (16/1/2027)

ΟΠΑΘ Περσέας – ΝΓΣΘ Ηρακλής

ΑΟΝΣ Μίλων – ΑΟ Ηλυσιακός

ΓΣΚ Ηρακλής – ΑΟΦ Πορφύρας

ΜΑΣ Νέα Γενεά – ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση

ΦΟ Βριλησσίων – ΟΦΗ

ΣΦΑΜ Φοίβος – ΑΟΝ Αμαζόνες

2η Αγωνιστική (24/10/2026) | 13η Αγωνιστική (23/1/2027)

ΣΦΑΜ Φοίβος – ΟΠΑΘ Περσέας

ΝΓΣΘ Ηρακλής – ΑΟΝΣ Μίλων

ΑΟ Ηλυσιακός – ΓΣΚ Ηρακλής

ΑΟΦ Πορφύρας – ΜΑΣ Νέα Γενεά

ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση – ΦΟ Βριλησσίων

ΑΟΝ Αμαζόνες – ΟΦΗ

3η Αγωνιστική (31/10/2026) | 14η Αγωνιστική (30/1/2027)

ΑΟΝΣ Μίλων – ΣΦΑΜ Φοίβος

ΓΣΚ Ηρακλής – ΝΓΣΘ Ηρακλής

ΜΑΣ Νέα Γενεά – ΑΟ Ηλυσιακός

ΦΟ Βριλησσίων – ΑΟΦ Πορφύρας

ΟΦΗ – ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση

ΟΠΑΘ Περσέας – ΑΟΝ Αμαζόνες

4η Αγωνιστική (7/11/2026) | 15η Αγωνιστική (6/2/2027)

ΣΦΑΜ Φοίβος – ΓΣΚ Ηρακλής

ΟΠΑΘ Περσέας – ΑΟΝΣ Μίλων

ΝΓΣΘ Ηρακλής – ΜΑΣ Νέα Γενεά

ΑΟ Ηλυσιακός – ΦΟ Βριλησσίων

ΑΟΦ Πορφύρας – ΟΦΗ

ΑΟΝ Αμαζόνες – ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση

5η Αγωνιστική (14/11/2026) | 16η Αγωνιστική (13/2/2027)

ΜΑΣ Νέα Γενεά – ΣΦΑΜ Φοίβος

ΓΣΚ Ηρακλής – ΟΠΑΘ Περσέας

ΦΟ Βριλησσίων – ΝΓΣΘ Ηρακλής

ΟΦΗ – ΑΟ Ηλυσιακός

ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση – ΑΟΦ Πορφύρας

ΑΟΝΣ Μίλων – ΑΟΝ Αμαζόνες

6η Αγωνιστική (21/11/2026) | 17η Αγωνιστική (20/2/2027)

ΣΦΑΜ Φοίβος – ΦΟ Βριλησσίων

ΟΠΑΘ Περσέας – ΜΑΣ Νέα Γενεά

ΑΟΝΣ Μίλων – ΓΣΚ Ηρακλής

ΝΓΣΘ Ηρακλής – ΟΦΗ

ΑΟ Ηλυσιακός – ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση

ΑΟΝ Αμαζόνες – ΑΟΦ Πορφύρας

7η Αγωνιστική (28/11/2026) | 18η Αγωνιστική (27/2/2027)

ΟΦΗ – ΣΦΑΜ Φοίβος

ΦΟ Βριλησσίων – ΟΠΑΘ Περσέας

ΜΑΣ Νέα Γενεά – ΑΟΝΣ Μίλων

ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση – ΝΓΣΘ Ηρακλής

ΑΟΦ Πορφύρας – ΑΟ Ηλυσιακός

ΓΣΚ Ηρακλής – ΑΟΝ Αμαζόνες

8η Αγωνιστική (5/12/2026) | 19η Αγωνιστική (6/3/2027)

ΣΦΑΜ Φοίβος – ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση

ΟΠΑΘ Περσέας – ΟΦΗ

ΑΟΝΣ Μίλων – ΦΟ Βριλησσίων

ΓΣΚ Ηρακλής – ΜΑΣ Νέα Γενεά

ΝΓΣΘ Ηρακλής – ΑΟΦ Πορφύρας

ΑΟΝ Αμαζόνες – ΑΟ Ηλυσιακός

9η Αγωνιστική (12/12/2026) | 20η Αγωνιστική (13/3/2027)

ΑΟΦ Πορφύρας – ΣΦΑΜ Φοίβος

ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση – ΟΠΑΘ Περσέας

ΟΦΗ – ΑΟΝΣ Μίλων

ΦΟ Βριλησσίων – ΓΣΚ Ηρακλής

ΑΟ Ηλυσιακός – ΝΓΣΘ Ηρακλής

ΜΑΣ Νέα Γενεά – ΑΟΝ Αμαζόνες

10η Αγωνιστική (19/12/2026) | 21η Αγωνιστική (20/3/2027)

ΣΦΑΜ Φοίβος – ΑΟ Ηλυσιακός

ΟΠΑΘ Περσέας – ΑΟΦ Πορφύρας

ΑΟΝΣ Μίλων – ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση

ΓΣΚ Ηρακλής – ΟΦΗ

ΜΑΣ Νέα Γενεά – ΦΟ Βριλησσίων

ΑΟΝ Αμαζόνες – ΝΓΣΘ Ηρακλής

11η Αγωνιστική (9/1/2027) | 22η Αγωνιστική (27/3/2027)

ΝΓΣΘ Ηρακλής – ΣΦΑΜ Φοίβος

ΑΟ Ηλυσιακός – ΟΠΑΘ Περσέας

ΑΟΦ Πορφύρας – ΑΟΝΣ Μίλων

ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση – ΓΣΚ Ηρακλής

ΟΦΗ – ΜΑΣ Νέα Γενεά

ΦΟ Βριλησσίων – ΑΟΝ Αμαζόνες