Πραγματοποιήθηκε σήμερα (11/9) στα γραφεία της ΕΟΠΕ η κλήρωση για τον καταρτισμό του προγράμματος του πρωταθλήματος της Pre League γυναικών.
Αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα έχει ως εξής:
- 1η Αγωνιστική (17/10/2026) | 12η Αγωνιστική (16/1/2027)
ΟΠΑΘ Περσέας – ΝΓΣΘ Ηρακλής
ΑΟΝΣ Μίλων – ΑΟ Ηλυσιακός
ΓΣΚ Ηρακλής – ΑΟΦ Πορφύρας
ΜΑΣ Νέα Γενεά – ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση
ΦΟ Βριλησσίων – ΟΦΗ
ΣΦΑΜ Φοίβος – ΑΟΝ Αμαζόνες
- 2η Αγωνιστική (24/10/2026) | 13η Αγωνιστική (23/1/2027)
ΣΦΑΜ Φοίβος – ΟΠΑΘ Περσέας
ΝΓΣΘ Ηρακλής – ΑΟΝΣ Μίλων
ΑΟ Ηλυσιακός – ΓΣΚ Ηρακλής
ΑΟΦ Πορφύρας – ΜΑΣ Νέα Γενεά
ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση – ΦΟ Βριλησσίων
ΑΟΝ Αμαζόνες – ΟΦΗ
- 3η Αγωνιστική (31/10/2026) | 14η Αγωνιστική (30/1/2027)
ΑΟΝΣ Μίλων – ΣΦΑΜ Φοίβος
ΓΣΚ Ηρακλής – ΝΓΣΘ Ηρακλής
ΜΑΣ Νέα Γενεά – ΑΟ Ηλυσιακός
ΦΟ Βριλησσίων – ΑΟΦ Πορφύρας
ΟΦΗ – ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση
ΟΠΑΘ Περσέας – ΑΟΝ Αμαζόνες
- 4η Αγωνιστική (7/11/2026) | 15η Αγωνιστική (6/2/2027)
ΣΦΑΜ Φοίβος – ΓΣΚ Ηρακλής
ΟΠΑΘ Περσέας – ΑΟΝΣ Μίλων
ΝΓΣΘ Ηρακλής – ΜΑΣ Νέα Γενεά
ΑΟ Ηλυσιακός – ΦΟ Βριλησσίων
ΑΟΦ Πορφύρας – ΟΦΗ
ΑΟΝ Αμαζόνες – ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση
- 5η Αγωνιστική (14/11/2026) | 16η Αγωνιστική (13/2/2027)
ΜΑΣ Νέα Γενεά – ΣΦΑΜ Φοίβος
ΓΣΚ Ηρακλής – ΟΠΑΘ Περσέας
ΦΟ Βριλησσίων – ΝΓΣΘ Ηρακλής
ΟΦΗ – ΑΟ Ηλυσιακός
ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση – ΑΟΦ Πορφύρας
ΑΟΝΣ Μίλων – ΑΟΝ Αμαζόνες
- 6η Αγωνιστική (21/11/2026) | 17η Αγωνιστική (20/2/2027)
ΣΦΑΜ Φοίβος – ΦΟ Βριλησσίων
ΟΠΑΘ Περσέας – ΜΑΣ Νέα Γενεά
ΑΟΝΣ Μίλων – ΓΣΚ Ηρακλής
ΝΓΣΘ Ηρακλής – ΟΦΗ
ΑΟ Ηλυσιακός – ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση
ΑΟΝ Αμαζόνες – ΑΟΦ Πορφύρας
- 7η Αγωνιστική (28/11/2026) | 18η Αγωνιστική (27/2/2027)
ΟΦΗ – ΣΦΑΜ Φοίβος
ΦΟ Βριλησσίων – ΟΠΑΘ Περσέας
ΜΑΣ Νέα Γενεά – ΑΟΝΣ Μίλων
ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση – ΝΓΣΘ Ηρακλής
ΑΟΦ Πορφύρας – ΑΟ Ηλυσιακός
ΓΣΚ Ηρακλής – ΑΟΝ Αμαζόνες
- 8η Αγωνιστική (5/12/2026) | 19η Αγωνιστική (6/3/2027)
ΣΦΑΜ Φοίβος – ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση
ΟΠΑΘ Περσέας – ΟΦΗ
ΑΟΝΣ Μίλων – ΦΟ Βριλησσίων
ΓΣΚ Ηρακλής – ΜΑΣ Νέα Γενεά
ΝΓΣΘ Ηρακλής – ΑΟΦ Πορφύρας
ΑΟΝ Αμαζόνες – ΑΟ Ηλυσιακός
- 9η Αγωνιστική (12/12/2026) | 20η Αγωνιστική (13/3/2027)
ΑΟΦ Πορφύρας – ΣΦΑΜ Φοίβος
ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση – ΟΠΑΘ Περσέας
ΟΦΗ – ΑΟΝΣ Μίλων
ΦΟ Βριλησσίων – ΓΣΚ Ηρακλής
ΑΟ Ηλυσιακός – ΝΓΣΘ Ηρακλής
ΜΑΣ Νέα Γενεά – ΑΟΝ Αμαζόνες
- 10η Αγωνιστική (19/12/2026) | 21η Αγωνιστική (20/3/2027)
ΣΦΑΜ Φοίβος – ΑΟ Ηλυσιακός
ΟΠΑΘ Περσέας – ΑΟΦ Πορφύρας
ΑΟΝΣ Μίλων – ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση
ΓΣΚ Ηρακλής – ΟΦΗ
ΜΑΣ Νέα Γενεά – ΦΟ Βριλησσίων
ΑΟΝ Αμαζόνες – ΝΓΣΘ Ηρακλής
- 11η Αγωνιστική (9/1/2027) | 22η Αγωνιστική (27/3/2027)
ΝΓΣΘ Ηρακλής – ΣΦΑΜ Φοίβος
ΑΟ Ηλυσιακός – ΟΠΑΘ Περσέας
ΑΟΦ Πορφύρας – ΑΟΝΣ Μίλων
ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση – ΓΣΚ Ηρακλής
ΟΦΗ – ΜΑΣ Νέα Γενεά
ΦΟ Βριλησσίων – ΑΟΝ Αμαζόνες