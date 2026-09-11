Η υπόσχεση και ο κίνδυνος να σταματήσουν το βόλεϊ 4 νέα κορίτσια

Η αλήθεια είναι πως δεν βλέπουμε για πρώτη φορά μια ομάδα να υπόσχεται κάτι σε κάποιους αθλητές ή αθλήτριες και να κάνει πίσω την τελευταία στιγμή, το θέμα ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση είναι πως ελλοχεύει ο κίνδυνος να σταματήσουν το βόλεϊ 4 νεαρά κορίτσια.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Στον ΑΣΟΧ Φοίβος είχαν υποσχεθεί σε 4 νεαρά κορίτσια ηλικίας 15 ετών πως θα δοθούν με υποσχετική προκειμένου να κάνουν το παραπάνω βήμα στην καριέρα τους.

Μάλιστα και τα τέσσερα είχαν βρει τους επόμενους σταθμούς της καριέρας τους που ξεκινούσε με ελπίδες να κάνουν κάτι καλό, την στιγμή που συνολικά το άθλημα κρίνοντας και από την Εθνική Γυναικών και την ιστορική 6η θέση στο Eurovolley, βρίσκεται σε συνεχή άνοδο.

Την στιγμή που όλα ήταν έτοιμα, διεξήχθη ένα συμβούλιο και αποφασίστηκε να μην δοθούν τελικά αυτές οι αθλήτριες και να αθετηθεί η υπόσχεση που είχε δοθεί. Το ζήτημα στην προκειμένη και από την στιγμή που δεν σκοπεύει κάποια αθλήτρια να γυρίσει πίσω είναι το ότι ή θα σταματήσουν το άθλημα ή θα πρέπει να περιμένουν να τελεσιδικήσει δικαστικά όλο αυτό.

Και φυσικά θα πει ο καθένας πως και η ομάδα θέλει να διαφυλάξει τα συμφέροντά της, όπως και κάθε ομάδα, ωστόσο όταν υπάρχουν υποσχέσεις, όταν οι γονείς λένε ακόμα και να βοηθήσουν με ανταλλάγματα όπως μπάλες, αυτό που πρέπει να μπαίνει πάνω από όλα είναι το καλό του βόλεϊ. Κάθε σωματείο πρέπει να υπηρετεί το άθλημα προκειμένου αυτό να ανέβει ακόμα πιο ψηλά και όταν αυτό γίνει, κερδισμένοι θα είναι όλοι. Ομάδες, παίκτες, παίκτριες, όλοι.