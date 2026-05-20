Ιστορική στιγμή για το ποδόσφαιρο Γυναικών στην χώρα μας, καθώς στον τελικό του Κυπέλλου Γυναικών ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης που θα διεξαχθεί το Σάββατο στο γήπεδο του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, θα γίνει για πρώτη φορά η χρήση VAR. Η τεχνολογία μπαίνει και στο ποδόσφαιρο γυναικών, κάτι που ανακοίνωσε και επίσημα η ΕΠΟ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο τελικός Κυπέλλου Γυναικών 2026 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης, την Κυριακή 24 Μαΐου στις 17:30 στο γήπεδο Παναιτωλικού, γράφει ιστορία, καθώς θα είναι ο πρώτος αγώνας ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα που θα διεξαχθεί με την τεχνολογία και τη χρήση του Video Assistant Referee.

Αναλυτικά οι ορισμοί αξιωματούχων διαιτησίας του τελικού Κυπέλλου Γυναικών 2026:

Διαιτητής: Αλεξάνδρα Δεληγιάννη (ΕΠΣ Λάρισας).

1η βοηθός: Μαρία Πρασσά (ΕΠΣ Αθηνών).

2η βοηθός: Γεωργία Δημητριάδου (ΕΠΣ Δράμας).

4η διαιτητής: Ειρήνη Πίγγιου (ΕΠΣ Θεσπρωτίας).

Αναπληρωματική Βοηθός Διαιτητή: Σοφία - Ιωάννα Ραφαηλίδη (ΕΠΣ Αργολίδος).

VAR: Ελένη Αντωνίου (ΕΠΣ Αχαΐας).

AVAR: Άγγελος Ευαγγέλου (ΕΠΣ Αθηνών).

Παρατηρήτρια Διαιτησίας: Παναγιώτα Κουτσουμπού (ΕΠΣ Πειραιώς)».