20/05/2026
ΒΟΛΕΙ

Ολυμπιακός: Η Κωνσταντίνου καλωσόρισε την Χατζηευστρατιάδου στο Ρέντη (vid)

Η Μανωλίνα Κωνσταντίνου υποδέχθηκε στο Ρέντη την πρώην συμπαίκτριά της στον Παναθηναϊκό και νυν στον Ολυμπιακό, Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου.

Μετά από την άκρως πετυχημένη καριέρα στον Παναθηναϊκό με τον οποίο κατέκτησαν τίτλους, οι Μανωλίνα Κωνσταντίνου και Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου συνεχίζουν στον «αιώνιο αντίπαλο» Ολυμπιακό. Η έμπειρη κεντρική ανακοινώθηκε και επίσημα χθες Τρίτη (19/5) και σήμερα πήγε στο Ρέντη.

Εκεί την υποδέχθηκε η Κύπρια ακραία ξεναγώντας την στο νέο της αθλητικό σπίτι. Η Κωνσταντίνου άλλωστε ξέρει πολύ καλά τα κατατόπια καθώς έχει αγωνιστεί για τέσσερα χρόνια με τη φανέλα του Ολυμπιακού έχοντας κατακτήσει με τις «ερυθρόλευκες» τέσσερα πρωταθλήματα και ισάριθμα Κύπελλα.

