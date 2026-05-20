Μετά από την άκρως πετυχημένη καριέρα στον Παναθηναϊκό με τον οποίο κατέκτησαν τίτλους, οι Μανωλίνα Κωνσταντίνου και Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου συνεχίζουν στον «αιώνιο αντίπαλο» Ολυμπιακό. Η έμπειρη κεντρική ανακοινώθηκε και επίσημα χθες Τρίτη (19/5) και σήμερα πήγε στο Ρέντη.

Εκεί την υποδέχθηκε η Κύπρια ακραία ξεναγώντας την στο νέο της αθλητικό σπίτι. Η Κωνσταντίνου άλλωστε ξέρει πολύ καλά τα κατατόπια καθώς έχει αγωνιστεί για τέσσερα χρόνια με τη φανέλα του Ολυμπιακού έχοντας κατακτήσει με τις «ερυθρόλευκες» τέσσερα πρωταθλήματα και ισάριθμα Κύπελλα.