Τέλος το ποδόσφαιρο για τον προπονητή ο οποίος βιντεοσκοπούσε κρυφά τις παίκτριές του. Η UEFA αποφάσισε να τιμωρήσει τον Πετρ Βλαχόφσκι με δια βίου αποκλεισμό από το άθλημα, με την ποινή αυτή να έρχεται μήνες μετά από εκείνες ενός έτους φυλάκισης με αναστολή και πενταετούς αποβολής από τα γήπεδα από τις τσεχικές Αρχές, που είχαν προκαλέσει ευλόγως μεγάλες αντιδράσεις.

Ο πρώην προπονητής εργαζόταν για πάνω από μία δεκαετία στη Σλοβάτσκο και συνελήφθη το 2023, όταν η αστυνομία ανακάλυψε το παράνομο υλικό στο διαδίκτυο - με τον 42χρονο να έχει στην κατοχή του και υλικό παιδικής πορνογραφίας. Σύμφωνα με τη FIFPro, οι 14 παίκτριες που είχαν βιντεοσκοπηθεί είχαν μάθει τι συνέβαινε μετά τη σύλληψη του Βλαχόφσκι, ο οποίος έκρυβε την κάμερά του σε σακίδιο πλάτης. Εκ των αθλητριών, η νεότερη σε ηλικία ήταν 17 ετών, με την προ τριετίας αποκάλυψη να προκαλεί πολλά ψυχολογικά προβλήματα στις παίκτριες του συλλόγου, με κάποιες εξ αυτών να εγκαταλείπουν το ποδόσφαιρο.