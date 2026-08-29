Οικονόμου: «Πιο σημαντικό από ρεβάνς το ματς με Γαλλία γιατί με νίκη γράφουμε ιστορία»

Μια τελευταία προπόνηση (το πρωί της Κυριακής 30/8) απέμεινε για να ολοκληρωθεί η προετοιμασία της Εθνικής για τον μεγάλο αγώνα με τη Γαλλία (30/8, 17:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για τους 16 του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Ένα ματς που μοιάζει με deja vu μετά την περσινή αναμέτρηση μας στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ταϊλάνδης (νίκη της Γαλλίας με 3-1 στο τελευταίο ματς του ομίλου και πρόκριση στους 16) και θεωρητικά είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για να πάρουμε τη ρεβάνς, αν και στο μυαλό του Απόστολου Οικονόμου αυτό δεν υπάρχει ως σκέψη

«Μιλάμε για δύο ομάδες που είναι διαφορετικές. Ίδιος ο πυρήνας αλλά πολλές νέες παίκτριες και σε εμάς και στη Γαλλία είναι στην 7αδα. Σίγουρα η 3η θέση μας έδωσε το πλεονέκτημα να αποφύγουμε Ιταλία και να παίξουμε με μια ομάδα που είναι μεν πιο ψηλά στο ράνκινγκ, αγωνίζεται στο VNL, αλλά δεν είναι απαγορευτική ως αντίπαλος», είπε αρχικά ο Ομοσπονδιακός και συνεχίζοντας την ανάλυση των τρικολόρ σημείωσε:

«Είναι μια physical ομάδα που παίζει πολύ γρήγορα με την πασαδόρο και γι’ αυτό μέλημα μας είναι να την βγάλουμε από το φιλέ με πιεστικό και τακτικό σερβίς. Από κει και πέρα, από τη στιγμή που έχει μια καλή ομάδα με ψηλούς κεντρικούς, εμείς πρέπει να κρατήσουμε το side out μας στα επίπεδα που πρέπει για να είμαστε κοντά στο σκορ».

Αναφορικά με τη λογική σκέψη που κάνει αρκετοί θεωρώντας αυτόν τον αγώνα ως μια ρεβάνς, ο κ. Οικονόμου είχε διαφορετική άποψη. «Για μας είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια ρεβάνς! Ξέρουμε ότι κερδίζοντας τη Γαλλία και παίρνοντας την πρόκριση στους 8 γράφουμε ιστορία. Το να γράψεις ιστορία είναι πιο σημαντικό από τις τάσεις ρεβανσισμού. Από την άλλη όμως σίγουρα και η Γαλλία σε υπολογίζει περισσότερο».

Τέλος μιλώντας για τη δική μας ομάδα επανέλαβε τη σιγουριά που είχε βγάλει μετά την ολοκλήρωση του ομίλου στο Μπρνο. «Όπως είπα και μετά τη Σερβία πνευματικά και σωματικά είμαστε καλά. Το πιστεύουμε και επειδή ξέρω την ομάδα μου θα παίξουμε στα όρια μας. Τώρα αν αυτό είναι αρκετό θα φανεί στον αυριανό αγώνα».