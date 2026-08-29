Τσινέκε: «Εύκολη απόφαση να πάω στον Πανσερραϊκό, στόχος να κερδίζουμε κάθε ματς»

Στην ευκολία με την οποία είπε το «ναι» στον Πανσερραϊκό στάθηκε η Κατερίνα Τσινέκε στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του ΕΟΚ WebRadio, όπου φιλοξενήθηκε η νέα γκαρντ του συλλόγου της Βόρειας Ελλάδας.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για την επιστροφή της στο ελληνικό πρωτάθλημα και τη μεταγραφή της στον Πανσερραϊκό:

«Πιστεύω θα είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα φέτος. Σε αυτό βοηθάει και το γεγονός πως έχει αυξηθεί ο αριθμός των ξένων παικτριών, γεγονός που ανεβάζει αρκετά τον ανταγωνισμό. Αυτό που με βοήθησε να πάρω την απόφαση πιο εύκολα και να πω το “ναι” στον Πανσερραϊκό είναι πως είχα πολύ καλό feedback για την ομάδα, αλλά και για τον κόουτς Κεραμιδά, από παλιές μου συμπαίκτριες».

Για τη συμμετοχή της ομάδας στο EuroCup Γυναικών:

«Η συμμετοχή στο EuroCup είναι κάτι που περιμένουμε όλοι με μεγάλη ανυπομονησία, τόσο εμείς οι παίκτριες όσο και ο κόσμος των Σερρών. Νομίζω ότι κάθε παιχνίδι πρέπει να το βλέπουμε ξεχωριστά. Ο στόχος μας, είτε πρόκειται για το πρωτάθλημα είτε για την Ευρώπη, είναι να μπαίνουμε και να κερδίζουμε».

Για τους προσωπικούς της στόχους ερχόμενη στην ομάδα των Σερρών:

«Οι προσωπικοί μου στόχοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τους στόχους της ομάδας. Θέλω όσο μπορώ να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει και να πετυχαίνει τους στόχους της. Από ‘κει και πέρα, είτε αγωνιστικά είτε μέσα από την ενέργεια μου και τη δουλειά μου μέσα στο γήπεδο, πιστεύω ότι αν τα πηγαίνει η ομάδα καλά τότε θ’ αναδειχθούν και οι προσωπικοί μου στόχοι».

Για το ότι θα είναι ξανά αντίπαλη με την αδελφή της, Έλενα:

«Η αδελφή μου είχε μια δυνατή σεζόν πέρυσι στον Αθηναϊκό και είναι αρκετά ενδιαφέρον ότι θα βρεθούμε αντίπαλες φέτος. Δεν είναι πρωτόγνωρο το συναίσθημα, αλλά κάθε φορά έχει τη δική της ιδιαιτερότητα. Νομίζω είναι μια πολύ όμορφη αλλά και περίεργη εμπειρία. Έχω αναμνήσεις στα ανοιχτά που παίζαμε και φεύγαμε τσακωμένες από το γήπεδο».

Για την εμπειρία της από τη Γερμανία, όπου αγωνίστηκε για μισή χρονιά πέρυσι:

«Το πρωτάθλημα της Γερμανίας είναι αρκετά δυνατό. Ήμουν σε μια ομάδα (σ.σ. Ρουτρόνικ Σταρς Κέλτερν) που στο τέλος κατέκτησε το πρωτάθλημα, οπότε ήταν πολύ σημαντική εμπειρία για μένα. Απλά ίσως ο τρόπος παιχνιδιού και οι απαιτήσεις να ήταν διαφορετικές απ’ αυτό που είχα συνηθίσει εγώ και με έκαναν να δυσκολευτώ να προσαρμοστώ αυτήν τη φορά. Ωστόσο, πιστεύω ότι από αυτήν τη διαδικασία βγήκα πιο δυνατή και σαν παίκτρια και σαν άνθρωπος. Ακόμα και από τις δύσκολες εμπειρίες έχεις κάτι να κερδίσεις και κρατάω πολλά από εκεί».

Για την εμπειρία της από την Κύπρο, όπου αγωνίστηκε με τη φανέλα της ΑΕΛ Λεμεσού:

«Στην Κύπρο έπαιξα για δυόμιση μήνες. Θεωρώ ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά το επίπεδο. Το μπάσκετ εκεί συνεχίζει ν’ ανεβαίνει, μιλούσαν και πριν φύγω για το ενδεχόμενο να βάλουν τις Ελληνίδες στο πρωτάθλημα χωρίς να θεωρούνται ξένες, αυτό αν γίνει θα ανεβάσει το επίπεδο ακόμα περισσότερο. Για ‘μένα ήταν επίσης σημαντικό που καταφέραμε να κάνουμε νταμπλ, με το πρωτάθλημα και το Κύπελλο».

Για την εμπειρία της με την Εθνική ομάδα 3×3:

«Γενικά ανεβαίνει πάρα πολύ στην Ελλάδα το 3×3, μην ξεχνάμε ότι είναι κάτι καινούργιο. Νομίζω ότι κάνουμε πολύ μεγάλα βήματα για ν’ ανέβει και να αναγνωριστεί το 3×3 στη χώρα μας. Ξεκινώντας από φέτος, κάναμε κάτι μεγάλο, με τη διοργάνωση του 3×3 στο Καλλιμάρμαρο και τα επόμενα χρόνια είναι αισιόδοξα για κάτι ακόμα μεγαλύτερο και πιο δυνατό».

Για τα στοιχεία του 3×3 και τι είναι αυτό που της αρέσει σε αυτό:

«Μου αρέσει πολύ το γρήγορο παιχνίδι, οπότε δεν ήταν κάτι που με δυσκόλεψε το να προσαρμοστώ στον τρόπο παιχνιδιού. Η διαφορά εκεί είναι πως δεν έχεις τον χρόνο να βγάλεις συναίσθημα, είτε θετικό είτε αρνητικό. Κοιτάς πάντα την επόμενη φάση, αυτή είναι η πιο μεγάλη διαφορά. Γενικά το 3×3 έχει πάρα πολλά να σου προσφέρει και για το 5×5».