Στο τμήμα χάντμπολ γυναικών της ΑΕΚ θα παραμείνει για μία ακόμη χρονιά η Κριστιάνα Γκόμεζ Ντα Σίλβα. Η κιτρινόμαυρη διοίκηση της Ερασιτεχνικής ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου της Βραζιλιάνας πίβοτ.

Μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου η 34χρονη αθλήτρια ευχαρίστησε την ΑΕΚ για την εμπιστοσύνη, λέγοντας πως στόχος του τμήματος είναι η επίτευξη όλων των στόχων την επόμενη σεζόν.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με την Κριστιάνα Γκόμεζ Ντα Σίλβα. Η 34χρονη (18/06/1992) Βραζιλιάνα πίβοτ, υπέγραψε το συμβόλαιό της και θα παραμείνει στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου.

Η Κριστιάνα Γκόμεζ Ντα Σίλβα ήρθε στην ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι και συνέβαλε στην εξαιρετική πορεία της ομάδας, έως τους Τελικούς του Πρωταθλήματος καθώς και στην αγωνιστική παρουσία στην Ευρώπη.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Κριστιάνα Γκόμεζ Ντα Σίλβα δήλωσε στο aek.gr:

"Είμαι πολύ χαρούμενη που θα παραμείνω άλλη μία σεζόν στην ΑΕΚ. Παλέψαμε όλη τη σεζόν για τους στόχους μας, φτάσαμε στη 2η θέση στο Πρωτάθλημα, αλλά κυρίως δείξαμε ότι η ομάδα μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο. Ελπίζω τη νέα σεζόν να σημειώσουμε μεγαλύτερες και ιστορικές επιτυχίες για τον Σύλλογο. Να είμαστε όλοι αγαπημένοι ως ομάδα, όπως και τη χρονιά που τελείωσε, και υγιείς χωρίς τραυματισμούς. Ευχαριστώ όλους στην ΑΕΚ για την εμπιστοσύνη".

Κριστιάνα, καλή επιτυχία και τη νέα σεζόν!».