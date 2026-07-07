Τους πιθανούς αντιπάλους τους στο Challenge Cup Γυναικών έμαθαν οι ελληνικές ομάδες που και φέτος θέλουν να φτάσουν όσο γίνεται πιο μακριά όπως ο Παναθηναϊκός στον τελικό, αλλά και ο Πανιώνιος στον ημιτελικό.

Φέτος θα έχουμε σίγουρα τέσσερις εκπροσώπους και συγκεκριμένα τους Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΑΟ Θήρας και ΖΑΟΝ και μπορεί να γίνουν και πέντε αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να κατακτήσει το Βαλκανικό Κύπελλο, κάτι που είχε πετύχει πέρσι η Ένωση.

Όσον αφορά τους δυνατούς αντιπάλους ξεχωρίζουν η κάτοχος Βαλεφόλια από την Ιταλία, η τούρκικη Αράς Κάργκο της Μάρθας Ανθούλη, η πολωνική Λοτζ αλλά και η γαλλική Λε Κανέ.

Οι ομάδες του Challenge Cup (Γ)

ΑΕΚ (Ελλάδα)

ΑΟ Θήρας (Ελλάδα)

ΖΑΟΝ (Ελλάδα)

Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

DH Μπακού (Αζερμπαϊτζάν)

Ροζελάρε (Βέλγιο)

Αντβέρπ (Βέλγιο)

Σαρλεουά (Βέλγιο)

Σαράγεβο Βοσνία)

Μπάνια Λούκα (Βοσνία)

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)

Μαρίνα Καστέλα (Κροατία)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Ολυμπιάδα Νεάπολης (Κύπρος)

Πράγα (Τσεχία)

Προστέχοφ (Τσεχία)

Μπρνο (Τσεχία)

Άρχους (Δανία)

Χόλτε (Δανία)

Λα Λαγούνα (Ισπανία)

Μενόρκα (Ισπανία)

Κούσαμο (Φινλανδία)

Λε Κανέ (Γαλλία)

Μίνστερ (Γερμανία)

Μπούνταπεστ (Ουγγαρία)

Μακάμπι Ασντόντ (Ισραήλ)

Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ)

Βαλεφόλια (Ιταλία)

Κάουνας (Λιθουανία)

Λούξεμπουργκ (Λουξεμβούργο)

Σκόπια (Βόρεια Μακεδονία)

Κισέλα Βόντα (Βόρεια Μακεδονία)

Ποντγκόριτσα (Μαυροβούνιο)

Σλίντρεχτ (Ολλανδία)

Άσεν (Ολλανδία)

Μπόρνε (Ολλανδία)

Άπελντορν (Ολλανδία)

Μπέργκεν (Νορβηγία)

Φόρντε (Νορβηγία)

Λοτζ (Πολωνία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)

Μπράγκα (Πορτογαλία)

Μπράσοφ (Ρουμανία)

CSM Βουκουρεστίου (Ρουμανία)

Νόβα Γκόριτσα (Σλοβενία)

Ζελέζνιτσαρ (Σερβία)

Ντούντινγκεν (Ελβετία)

Σαφχάουζεν (Ελβετία)

Πφέφινγκεν (Ελβετία)

Μοντάν (Ελβετία)

Ζίλινα (Σλοβακία)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)

Αράς Κάργκο (Τουρκία)

Νικήτρια ομάδα του Βαλκανικού Κυπέλλου (αγωνίζεται ο Ολυμπιακός)

CHALLENGE CUP ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Φάση των «64»: 27-29 Οκτωβρίου και 3-5 Νοεμβρίου

Φάση των «32»: 24-26 Νοεμβρίου και 1-3 Δεκεμβρίου

Φάση των 16»: 15-17 Δεκεμβρίου και 12-14 Ιανουαρίου

Προημιτελικοί: 26-28 Ιανουαρίου και 2-4 Φεβρουαρίου

Ημιτελικοί: 16-18 Φεβρουαρίου και 23-25 Φεβρουαρίου

Τελικοί: 10 Μαρτίου και 17 Μαρτίου

Το νέο φορμάτ

Η τεράστια διαφορά που ισχύει από φέτος σε όλες τις διοργανώσεις της CEV είναι πως στα νοκ άουτ μετρούν μόνο οι νίκες και όχι το σκορ. Αυτό σημαίνει πως για να προκριθεί μια ομάδα θέλει δύο νίκες στα εντός και εκτός έδρας παιχνίδια. Έτσι, αν κάθε ομάδα έχει από μία νίκη (ανεξαρτήτως σκορ) στους διπλούς νοκ άουτ αγώνες, τότε στον επαναληπτικό θα παίζεται το χρυσό σετ των 15 πόντων για να κριθεί η πρόκριση.