Μετά το πέρασμά της από τον Πανιώνιο, η Μαργαρίτα Πλευρίτου πλέον αποτελεί μέλος του τμήματος πόλο γυναικών του Αλίμου. Ο σύλλογος των Νοτίων προαστίων ανακοίνωσε την απόκτηση της έμπειρης πολίστριας, υπογράφοντας μαζί της συμβόλαιο για την σεζόν 2026-27.

Η ανακοίνωση του Άλιμου

«Καλωσόρισες, Μαργαρίτα Πλευρίτου!

Ο Άλιμος καλωσορίζει με μεγάλη χαρά στην οικογένειά του μία από τις κορυφαίες αθλήτριες του ευρωπαϊκού πόλο, τη Μαργαρίτα Πλευρίτου!

Μία πραγματική ηγέτιδα του ελληνικού πόλο, η Μαργαρίτα έρχεται στον Άλιμο έχοντας διαγράψει μια σπουδαία πορεία, με σημαντικές διακρίσεις όπως:

Πολλαπλές κατακτήσεις του Πρωταθλήματος Ελλάδας

Τρεις τίτλους στην Ευρωλίγκα (Champions League / Euro League)

Κατάκτηση του LEN Super Cup

Ασημένιο μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2018

Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024

Συμμετοχή με την Εθνική Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024

Αρχηγός τόσο του Ολυμπιακού όσο και της Εθνικής Ελλάδας, με αναγνωρισμένη ηγετική παρουσία, τεράστια εμπειρία και νοοτροπία νικητή.

Η ένταξή της στην ομάδα μας αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια του συλλόγου να δημιουργήσει ένα σύνολο ικανό να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Καλωσόρισες στον Άλιμο, Μαργαρίτα! Είμαστε περήφανοι που θα φοράς τα μαύρα και χρυσά χρώματά μας και ανυπομονούμε να ζήσουμε μαζί πολλές μεγάλες στιγμές.

Καλωσόρισες στην οικογένειά μας!».