Ο Ολυμπιακός ενισχύεται ακόμα περισσότερο ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στο μπάσκετ γυναικών. Η πιο πρόσφατη άφιξη στον Πειραιά, είναι αυτή της Ισπανίδας φόργουορντ/σέντερ, Λόλα Πεντάντε.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Λόλα Πεντάντε. Η διεθνής Ισπανίδα φόργουορντ/σέντερ (29/3/2000, 1,92μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας μπάσκετ Γυναικών του συλλόγου.

Την περασμένη σεζόν, η Λόλα Πεντάντε αγωνίστηκε στο ισπανικό πρωτάθλημα, με την Τζιρόνα, με την οποία συμμετείχε στην Euroleague, φτάνοντας ως το Final-4. Στο παρελθόν (2023-24), φόρεσε και τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, ενώ είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Ισπανίας. Με το εθνόσημο, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Eurobasket Γυναικών του 2023.

Η Λόλα Πεντάντε ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, αγωνιζόμενη στην Σπαρ Γκραν Κανάρια, ενώ στη συνέχεια, έπαιξε στο NCAA των ΗΠΑ, με τις Utah Utes (2019-21) και Miami Hurricanes (2021-23).

Η δήλωση της Λόλα Πεντάντε: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη για αυτή τη νέα ευκαιρία στην καριέρα μου και το πρότζεκτ του Ολυμπιακού. Ανυπομονώ να έρθω και να ξεκινήσουμε τη δουλειά! Οι στόχοι μου δεν αλλάζουν. Κάθε χρόνο θέλω να βελτιώνομαι ως παίκτρια, να νικάω σε κάθε ματς και να βοηθάω την ομάδα με κάθε δυνατό τρόπο. Φυσικά, να το διασκεδάζω, αλλά αυτό είναι προφανές. Γνωρίζω το μέγεθος του συλλόγου και γνωρίζω την ομάδα μπάσκετ Ανδρών. Περιμένω πώς και πώς να φορέσω αυτή τη φανέλα και να δώσω τα πάντα στο παρκέ για τον κόσμο του Ολυμπιακού».

Προηγούμενες ομάδες:

2023-24 Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

2024-25 IDK (Ισπανία)

2025-26 Τζιρόνα (Ισπανία)