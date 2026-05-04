Η Νέα Ιωνία στον πρώτο ημιτελικό της Α1 Γυναικών επικράτησε με 26-22 στην έδρα του ΠΑΟΚ και έκανε ένα σημαντικό... σπάσιμο ενόψει πρόκριση στους τελικούς της διοργάνωσης. Όμως, ένα από τα αξιοσημείωτα του ματς ήταν η εμφάνιση της Μαρίας Χατζηπαρασίδου.

Η Ελληνίδα διεθνής πλέι μέικερ, η οποία τον τελευταίο καιρό είχε επιστρέψει σε αγωνιστικούς ρυθμούς μετά τη γέννηση του παιδιού της, πραγματοποίησε το πρώτο της... γεμάτο ματς και είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Πιο συγκεκριμένα, η έμπειρη παίκτρια πέτυχε έξι γκολ κόντρα στην πρώην ομάδα της και συνέφερε τα μέγιστα για να έρθει η νίκη της Νέας Ιωνίας.

Θυμίζουμε πως αυτή η χρονιά για την Χατζηπαρασίδου ήταν μεταβατική. Πρώτον, γιατί μετά από οκτώ χρόνια έφυγε από τον ΠΑΟΚ και πήρε μεταγραφή στην ομάδα της Νέας Ιωνίας και δεύτερον γιατί μετά τη γέννηση του παιδιού της χρειαζόταν ένα εύλογο διάστημα για να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Η ίδια το έκανε σιγά - σιγά χωρίς να βιαστεί και σε ένα πολύ σημαντικό ματς για το σύλλογο της δήλωσε βροντερά παρούσα, πετυχαίνοντας έξι γκολ.