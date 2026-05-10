WBLA: Πρώτη «100στάρα» από τις Hoopicorns και δυναμικό ντεμπούτο για τις Lady Warriors

Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στο γήπεδο Eurohoops Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης, με τις ομάδες να ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τον ρυθμό και την ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος.

🏀 Αποτελέσματα 2ης Αγωνιστικής

Hoopicorns 107 – 29 Court Queens

Οι Hoopicorns πραγματοποίησαν εντυπωσιακή εμφάνιση, πετυχαίνοντας την πρώτη “100στάρα” στην ιστορία του WBLA και επιβεβαιώνοντας από νωρίς τον επιθετικό τους χαρακτήρα.

Lady Warriors 78 – 51 Alley oopsies

Οι Lady Warriors συνδύασαν το ντεμπούτο τους στο πρωτάθλημα με μια πολύ δυνατή εμφάνιση, επικρατώντας των Alley oopsies με σταθερό ρυθμό και εξαιρετική παρουσία και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Athens Olympians 52 – 49 Cool-es

Σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, οι Athens Olympians κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στα τελευταία λεπτά απέναντι στις μαχητικές Cool-es, σε μια αναμέτρηση που λίγο έλειψε να οδηγηθεί στην παράταση.

Batskets 53 – 24 Ballin’ Babes

Οι Batskets πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, παρουσιάζοντας πολύ καλή αμυντική και επιθετική λειτουργία απέναντι στις Ballin’ Babes.

Η δεύτερη αγωνιστική έδειξε πως το WBLA αποκτά όλο και μεγαλύτερο αγωνιστικό ενδιαφέρον, με τις ομάδες να παρουσιάζουν διαφορετικά αγωνιστικά πρόσωπα και το επίπεδο της διοργάνωσης να ανεβαίνει εβδομάδα με τη εβδομάδα.

Το πρωτάθλημα συνεχίζεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι ομάδες προετοιμάζονται ήδη για τη συνέχεια μιας σεζόν που έχει ξεκινήσει με έντονο ρυθμό και πολλές υποσχέσεις.