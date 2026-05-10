Συνταγή που κερδίζει δεν αλλάζει και στον Πανιώνιο το ξέρουν καλά. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης μετά από μια εξαιρετική χρονιά όπου κατέκτησε τους πρώτους της τίτλους και συγκεκριμένα το Σούπερ Καπ και το Κύπελλο, ανακοίνωσε την παραμονή 8 παικτριών και για τη νέα χρονιά.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η διοίκηση του τμήματος βόλεϊ του Πανιωνίου ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με τις αθλήτριες Ιωάννα Καρέλια, Ξένια Κακουράτου, Μπιάνκα Ριστίσεβιτς, Μαρτίνα Ξανθοπούλου, Ελίτσα Ατανασίεβιτς, Εύα Χαντάβα, Κατερίνα Ζακχαίου και Τζίνα Λαμπρούση.

Η παραμονή τους αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ομάδα μας, καθώς πρόκειται για αθλήτριες με ποιότητα και εμπειρία. Τις ευχόμαστε υγεία και ακόμη περισσότερες επιτυχίες με τη φανέλα του Ιστορικού.

Ακολουθούν οι δηλώσεις των αθλητριών:

Ιωάννα Καρέλια (κεντρική): «Είμαι πολύ χαρούμενη που συνεχίζω για όγδοη χρονιά στον Πανιώνιο. Έχουμε ζήσει μαζί μια μεγάλη διαδρομή, από τις χαμηλότερες κατηγορίες μέχρι το υψηλότερο επίπεδο. Η χρονιά που έρχεται είναι πολύ σημαντική για τον σύλλογο. Οι στόχοι είναι υψηλοί, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Θα συνεχίσουμε με την ίδια σοβαρότητα και συγκέντρωση ώστε να πετύχουμε ό,τι αξίζει σε αυτή την ομάδα».

Ξένια Κακουράτου (λίμπερο): «Νιώθω πολύ χαρούμενη που θα συνεχίσω να είμαι μέλος της ομάδας του Πανιωνίου για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, καθώς τα τελευταία τρία χρόνια έχω ζήσει πολύ έντονες και συγκινητικές στιγμές. Η περσινή χρονιά σταμάτησε απότομα για εμένα λόγω του τραυματισμού μου, όμως μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο ένιωσα την ουσιαστική στήριξη της ομάδας, κάτι που μου δίνει τεράστιο κίνητρο να συνεχίσω με αφοσίωση και στόχο την επιστροφή μου. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα για την εμπιστοσύνη της. Από την πλευρά μου, θα συνεχίσω να δουλεύω καθημερινά με υπομονή και επιμονή, προκειμένου να επιστρέψω πιο δυνατή από ποτέ και να βοηθήσω στην επίτευξη των στόχων μας τη νέα σεζόν».

Μπιάνκα Ριστίσεβιτς (ακραία): «Είμαι χαρούμενη που θα συνεχίσω στον Πανιώνιο. Οι στόχοι της ομάδας για τη νέα σεζόν είναι να κατακτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους και να κάνουμε τους υπέροχους φιλάθλους μας χαρούμενους και περήφανους. Εύχομαι σε όλους υγεία και επιτυχίες στη νέα αγωνιστική περίοδο. Ελπίζω να χτίσουμε καλή χημεία και θετική ενέργεια».

Μαρτίνα Ξανθοπούλου (λίμπερο): «Είμαι πολύ χαρούμενη που θα αγωνιστώ ξανά για τον Πανιώνιο. Ευχαριστώ πολύ την διοίκηση για την εμπιστοσύνη. Με τον Πανιώνιο πέρσι έζησα ιστορικές στιγμές και είμαι έτοιμη να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να ζήσουμε μαζί ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Τέλος εύχομαι να έχουμε μια σεζόν χωρίς τραυματισμούς».

Ελίτσα Ατανασίεβιτς (ακραία): «Είμαι πολύ χαρούμενη που θα αγωνιστώ γι’ άλλη μία σεζόν στον Πανιώνιο και μπροστά σε αυτούς τους απίστευτους φιλάθλους της Νέας Σμύρνης. Ο μεγαλύτερός μου στόχος είναι να γίνω καλύτερη και να κατακτήσουμε ακόμα περισσότερα τρόπαια».

Τζίνα Λαμπρούση (κεντρική): «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τον σύλλογο για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Εύχομαι, μέσα από σκληρή δουλειά και συνεργασία, να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει και να έχουμε μια επιτυχημένη αγωνιστική πορεία».

Κατερίνα Ζακχαίου (κεντρική): «Η παραμονή μου στον Πανιώνιο δεν είναι απλά μια συνέχεια, αλλά μια επιλογή με πίστη και στόχο. Νιώθω έτοιμη να εξελιχθώ ακόμη περισσότερο μέσα από την ομάδα και να συμβάλω ουσιαστικά στους στόχους της. Ανυπομονώ για όσα έρχονται!»

Εύα Χαντάβα (ακραία): «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα του Πανιωνίου και ανυπομονώ για τη νέα χρονιά. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα πως βρίσκομαι σε μια ομάδα με φιλοδοξίες και υψηλούς στόχους και θέλω κι εγώ, με σκληρή δουλειά και δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό κάθε μέρα, να βοηθήσω όσο μπορώ ώστε η ομάδα να πετύχει όλα όσα αξίζει. Πιστεύω πως φέτος ο Πανιώνιος μπορεί να πετύχει ακόμα περισσότερα και είμαι έτοιμη να δώσω τα πάντα για την ομάδα».