Η πρώτη μας πατρίδα ήταν το σώμα της μητέρας μας! Χρόνια πολλά, μαμά

Ένα ιδιαίτερο θέμα αφιερωμένο στη μητέρα και στη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με το νερό παρουσιάζει η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας.

Αναλυτικά: «Πριν περπατήσουμε, πριν μιλήσουμε, πριν ακόμα ανοίξουμε τα μάτια μας στον κόσμο, κολυμπούσαμε. Ήμασταν όλοι κολυμβητές πριν γεννηθούμε, στην κοιλιά της μητέρας μας.

Ακόμα κι αν δεν ακολουθήσαμε τη διαδρομή του αθλητισμού η κολύμβηση ήταν η πρώτη μας ενέργεια και η μαμά μας, η μητέρα μας, η μάνα μας ήταν το πρώτο υδάτινο σπίτι μας.

Η σχέση του ανθρώπου με το υγρό στοιχείο αρχίζει από το πρώτο δευτερόλεπτο της ύπαρξής του. Από τη διάρκεια της κύησης, το έμβρυο ζει μέσα στο αμνιακό υγρό και ήδη από τις πρώτες εβδομάδες αρχίζει να κινείται διαρκώς: στρέφεται, τεντώνεται, σπρώχνει, κλωτσά, αναζητά χώρο. Το σώμα μαθαίνει την κίνηση πριν ακόμη γνωρίσει το έδαφος. Ίσως γι’ αυτό στην κολύμβηση το σώμα αναγνωρίζει κάτι που έκανε πάντα, την πιο φυσική του κίνηση.

Οι μαμάδες των πρωταθλητών ήταν οι πρώτες προπονήτριες και μάρτυρες των επιδόσεων τους! Ήταν και παραμένουν σε όλα παρούσες. Μια κλωτσιά των παιδιών, μια στροφή, ένας μικρός ρυθμός μέσα στην κοιλιά της μάνας τους δεν ήταν μόνο σημάδι ζωής, αλλά πρόβα πρωταθλητισμού!

Πριν από τις πισίνες, τις θάλασσες, τις διαδρομές και τα μετάλλια οι αθλητές του υγρού στίβου έκαναν τις πρώτες τους απλωτές στο υδάτινο σπίτι της μαμάς. Το μέρος όπου όλοι μας νιώσαμε για πρώτη φορά ασφάλεια.

Η Κολυμβητική Ομοσπονδία της Ελλάδας και τα παιδιά της αγκαλιάζουν όλες τις μητέρες του κόσμου, σήμερα και πάντα με ένα ανεξίτηλο μήνυμα.

Μαμά, σε αγαπάω!»

Πηγή:koe