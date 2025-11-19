«Φουντώνουν» οι συζητήσεις για την απαγόρευση των τρανς γυναικών από τους Ολυμπιακούς

Η συζήτηση για την απαγόρευση συμμετοχής των τρανς γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες έχει ξεκινήσει ξανά. Η νέα πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, άνοιξε τον φάκελο της υπόθεσης των τρανς γυναικών στους Ολυμπιακούς και δήλωσε πως δημιούργησαν μία ομάδα της οποίας ο στόχος είναι να προστατεύσει την κατηγορία των γυναικών, μετά από συζήτηση που θα βασίζεται στην ιατρική και την επιστήμη.

Οι αντιδράσεις γύρω από το ζήτημα είναι κατά βάση θετικές καθώς μεγάλο μέρος του κοινού κρίνει την παραπάνω κίνηση ως σωστή και παροτρύνει την Κόβεντρι να προχωρήσει σε αποφάσεις.

Τώρα, η αργυρή Ολυμπιονίκης της ενόργανης γυμναστικής ΜιΚέιλα Σκίνερ, μέσα από άρθρο που έγραψε η ίδια και δημοσιεύτηκε στο Fox News, πιέζει τη ΔΟΕ να αφήσει εκτός τις τρανς γυναίκες και να προστατεύσει τις βιολογικές γυναίκες. Όπως αναφέρει στο κείμενό της: «Σήμερα νιώθω πως ο ρόλος μου είναι να γίνω φωνή για τις γυναίκες αθλήτριες που βρίσκονται στο κορυφαίο επίπεδο- να μιλήσω για δύναμη, κουράγιο, ελπίδα και να υπερασπιστώ το μέλλον των νεαρών κοριτσιών που έρχονται.

Κανείς δεν σε προετοιμάζει για αυτό: για το πώς να μιλήσεις ανοιχτά, πώς να πεις μια άβολη αλήθεια. Μαθαίνω στην πορεία. Είμαι ευγνώμων που μπορώ να χρησιμοποιήσω την πλατφόρμα μου για κάτι που για μένα είναι ουσιαστικό: να προστατευτεί ο γυναικείος αθλητισμός και να υπάρχουν θετικά πρότυπα για τη νέα γενιά.

Ξέρω πόσο άγρια μπορεί να γίνει η δημόσια συζήτηση, ξέρω πόσο σκληροί μπορεί να γίνουν οι «όχλοι» στα social media. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι έχει πραγματική σημασία να μιλήσουμε», ενώ έπειτα συνέχισε παροτρύνοντάς την Ολυμπιακή και ΠΑραολυμπιακή Επιτροπή των ΗΠΑ να πάρουν την πρωτοβουλία της απαγόρευσης των τρανς αθλητριών: «Η πρόσφατη στάση της ΔΟΕ μού δίνει μια μικρή ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή. Όμως από εδώ και πέρα είναι ευθύνη όλων μας (της σιωπηλής πλειοψηφίας των γυναικών αθλητριών, της Team USA, και όσων συνεχίζουν να προπονούνται σε ελίτ επίπεδο) να απαιτήσουμε από την Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Επιτροπή των ΗΠΑ να εφαρμόσει κανόνες που θα διασφαλίζουν δίκαιο και ασφαλές περιβάλλον σε όλα τα αγωνίσματα γυναικών».

MYKAYLA SKINNER: "I’d be thrilled to see the IOC take the next step. But even more dearly, I’d love to hear the voices of the elite female athletes who are done compromising on fairness and safety finally say it out loud. It’s time to tell our side." pic.twitter.com/veqoWumVIS — Fox News (@FoxNews) November 17, 2025

Η Σκίνερ αναφέρθηκε και στο άκρως αμφιλεγόμενο ζήτημα της χρυσής Ολυμπιονίκη της πυγμαχίας, Ιμάνε Κελίφ, λέγοντας: «Οι γυναίκες δεν πρόκειται να ξεχάσουμε ότι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού δύο πυγμάχοι, η Ιμάνε Κελίφ κια η Λιν Γιου Τινγκ, που σε ελέγχους φύλου εμφάνισαν ανδρικά χαρακτηριστικά, αγωνίστηκαν στην κατηγορία γυναικών και κατέκτησαν χρυσά μετάλλια. Όσες μίλησαν και αντέδρασαν, βρέθηκαν στο στόχαστρο και παρουσιάστηκαν ως οι «κακές» της ιστορίας».

Τα λόγια της Σκίνερ, όπως και η ιδέα της Κόβεντρι, έχουν βρει αρκετούς υποστηρικτές από διάφορα λημέρια του αθλητισμού και αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα να έχουμε σημαντικές ανακοινώσεις.

Αξίζει να θυμίσουμε πως παγκόσμιες ομοσπονδίες αυτή του στίβου (World Athletics) και αυτή του υγρού στίβου (World Aquatics) έχουν απαγορεύσει τις τρανς αθλήτριες από τα πρωταθλήματά τους ενώ η WA έχει εφαρμόσει και διαδικασία με τεστ φύλου.