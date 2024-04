Υπόθεση Νάσαρ: Αποζημίωση 138.7 εκατομμυρίων από το FBI στα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης του Αμερικανού γιατρού

Η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης κοριτσιών και γυναικών από τον πρώην αρχίατρο της ομοσπονδίας γυμναστικής των ΗΠΑ, Λάρι Νάσαρ, έλαβε τέλος με το FBI να αποζημιώνει τα θύματα με 138.7 εκατομμύρια δολάρια. Η αποζημίωση αυτή, την οποία πέτυχε το Υποργείο Δικαιοσύνης, αποτελεί την παραδοχή πως έγιναν λάθος χειρισμοί και αστοχίες αλλά και πως οι κατηγορίες δεν ελήφθησαν σοβαρά υπόψιν και άρα δεν ερευνήθηκαν σε βάθος.

Ο διακανονισμός πιθανότατα σηματοδοτεί το τέλος μιας πολυετούς προσπάθειας των Αμερικανίδων γυμνατριών που έχουν διαπρέψει στους Ολυμπιακούς Αγώνες να αναζητήσουν δικαιοσύνη για τις πρώιμες αποτυχίες του F.B.I. να ερευνήσει τον αρχίατρο της της αμερικανικής ομοσπονδίας γυμναστικής, Λάρι Νάσαρ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την Τρίτη (24/4) ότι θα καταβάλει 138,7 εκατομμύρια δολάρια για την επίλυση των ισχυρισμών νεαρών γυναικών και κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων πολλών κορυφαίων γυμναστριών όπως η Σιμόν Μπάιλς ή η Άλι Ράισμαν, για σεξουαλική κακοποίηση από τον καταδικασμένο, πλέον, Νάσαρ.

Ο εκτεταμένος διακανονισμός, ο οποίος καλύπτει 139 καταγγελίες, απορρέει από την αποτυχία των αξιωματούχων του F.B.I. να διερευνήσουν αμέσως τους ισχυρισμούς που θα οδηγούσαν τελικά στο φρικτό συμπέρασμα πως ο Νάσαρ είχε κακοποιήσει σεξουαλικά εκατοντάδες γυναίκες και κορίτσια υπό το πρόσχημα εξετάσεων και θεραπείας. Όλα αυτή η υπόθεση αντανακλά παράλληλα τη δημόσια αναγνώριση ότι οι θεσμοί που είναι επιφορτισμένοι να προστατεύουν τις νεαρές αθλήτριες απέτυχαν να τις προστατεύσουν.

BREAKING: The Justice Department will pay $138.7 million to settle with more than 100 victims of former USA Gymnastics physician Larry Nassar



The Justice Department settled a case over allegations that FBI agents failed to properly investigate the gymnasts' claims of abuse… pic.twitter.com/tKk92DtFMz