Ζόναταν Χιράλδεζ: «Πάντα εύχομαι τα καλύτερα στην Μπαρτσελόνα αλλά όχι για αύριο»

Αποστολή στο Όσλο: Χάλαρης - Μπαρτζιώτη

Το Gazzetta Women παρέα με την Admiral βρίσκεται στον μεγάλο τελικό του Women's Champions League στο Όσλο, με την Μπαρτσελόνα και τη Λιόν να τίθενται αντιμέτωπες στο Ullevaan Standion για να προσθέσουν ακόμα μια κούπα στην τεράστια τροπαιοθήκη τους.

Για τον προπονητή της γαλλικής ομάδας, Ζόναταν Χιράλδεζ το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ιδιαίτερο καθώς θα βρεθεί απέναντι στον πρώην του σύλλογο, με τον ίδιο να αναφέρεται σχετικά με αυτό στη συνέντευξη Τύπου.

Αρχικά: «Πιστεύω ότι ένας δίκαιος τελικός. Ξέρω ότι είναι ένα τελικός που είναι σε υψηλό επίπεδο και είναι έτοιμες να γράψουν ιστορίες αλλά θέλουμε εμείς να νικήσουμε».

Συνέχισε: «Νιώθω ιδιαίτερα. Θα είμαι σε ακόμα έναν τελικό Champions League και είναι μεγάλο συναίσθημα και ευχαριστώ το ποδόσφαιρο που με έφερε ως εδώ. Ήταν ένα όνειρο»

Μετέπειτα τόνισε ότι: «Συμφωνώ ότι οι δύο ομάδες αξίζουν να είναι εδώ. Είναι οι δύο καλύτερες ομάδες και με τα καλύτερα ρόστερ. Είναι διαφορετικές παίκτριες, έχουν άλλο ποδοσφαιρικό προφίλ και είναι σημαντικό. Από την εμπειρία μου, κάθε σεζόν ήταν διαφορετική όπως και τώρα. Έχω το κίνητρο να παίξω κόντρα στην Μπαρτσελόνα και εύχομαι πάντα τα καλύτερα εκτός από αύριο».

Για το επίπεδο: «Το γυναικείο ποδόσφαιρο, το επίπεδο είναι υψηλό και το θέαμα συναρπαστικό. Έχω μία εξαιρετική σχέση με τον προπονητή της Μπαρτσελόνα, ήταν βοηθός μου και είμαι χαρούμενος για εκείνον με όσα έχει κάνει».

Για τον τελικός: «Για να είμαστε εδώ, θέλουμε μόνο τη νίκη. Είναι το μήνυμα που υπάρχει στα αποδυτήρια. Θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία μας στο παιχνίδι».

Για τα πλάνα του: «Έχουν εντυπωσιακές παίκτριες. Θα δώσουμε βάρος στη Σάλμα και στο πώς θα αμυνθούμε απέναντι της. Έχει διαφορετικό προφίλ στο 1vs1 και στην ταχύτητα και θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε».

Για την Μπαρτσελόνα: «Δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Είναι μία εντυπωσιακή ομάδα, είναι εξαιρετική ομάδα στην αντεπίθεση, στην άμυνα, στο να σταματά την μπάλα και είναι μία ομάδα που εμείς θα πρέπει να ελέγξουμε. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε διαφορετικούς ρόλους κατά τη διάρκεια του ματς»