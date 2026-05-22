Άντα Χέγκεμπεργκ: «Αυτός ο τελικός θα μείνει αξέχαστος»

Αποστολή στο Όσλο: Χάλαρης - Μπαρτζιώτη

Το Gazzetta Women παρέα με την Admiral βρίσκεται στον μεγάλο τελικό του Women's Champions League στο Όσλο, με την Μπαρτσελόνα και τη Λιόν να τίθενται αντιμέτωπες στο Ullevaan Standion για να προσθέσουν ακόμα μια κούπα στην τεράστια τροπαιοθήκη τους.

Μετά τη συνέντευξη Τύπου της Μπαρτσελόνα, ακολούθησε αυτή της Λιόν όπου η θρυλική Άντα Χέγκεμπεργκ αναφέρθηκε στο σπουδαίο ραντεβού για τον τελικό του Champions League Γυναικών και στάθηκε στο κομμάτι της ποιότητας και του θεάματος.

Αναλυτικά:

«Είναι δύο ομάδες που αξίζουν να είναι στον τελικό. Είναι οι δύο καλύτερες. Θα είναι ένα υπέροχο show για τον κόσμο ποθυ θα είναι στο γήπεδο. Είμαι ταπεινή, γεμάτοι αυτοπεποίθηση για να κερδίσουμε αύριο»

Στη συνέχεια: «Θέλω να είμαι ειλικρινής. Είναι το πρώτο παιχνίδι που θα υπάρξουν ρεκόρ και τέτοιου είδους παιχνίδια είναι σημαντικά για νέα κορίτσια ή νέα αγόρια, είναι σημαντικό βήμα. Θα είναι ένα μεγάλο event για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και θα μείνει αξέχαστο».

Ενώ τόνισε: «Είναι τελικός Champions League. Είμαστε εδώ. Είναι πραγματικά υπέροχο. Δεν μπορούμε να το πάρουμε χαλαρά. Υπάρχει τεράστια συνολική δουλειά και θα προσπαθήσουμε να χαρούμε τη στιγμή. Θα είμαστε σοβαρές πάνω σε αυτά που έχουμε δουλέψει και θα δώσουμε τα πάντα να πάρουμε τον τίτλο».

Τέλος, είπε: «Θέλω να φτάσω τους εννιά τίτλους στο κλαμπ. Είμαι υπερήφανη που έχουμε τόσους παίκτες στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη. Θέλω να προσφέρω εμπειρία και να χαλαρώσω την ομάδα. Είμαστε καλή ομάδα και θα πάρουμε το τρόπαιο».