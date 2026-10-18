Με πλούσιο θέαμα και αρκετά γκολ ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική της Α’ Εθνικής Γυναικών. Ο Αστέρας Τρίπολης ξεχώρισε με το καταιγιστικό 6-1 επί του Οδυσσέα Μοσχάτου, ενώ ο ΠΑΟΚ νίκησε με 3-0 τον Βόλο.Η ΑΕΚ έφυγε με το «διπλό» από την Αγιά Παρασκευή, ενώ Κηφισιά και ΡΕΑ αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1. Στο ίδιο σκορ έμειναν ΟΦΗ και ΠΑΣ Πύργος, με την ομάδα του Πύργου να ισοφαρίζει λίγο πριν από το τέλος.

Παναθηναϊκός, Αστέρας και ΠΑΟΚ παραμένουν στην κορυφή με εννέα βαθμούς, έχοντας κάνει το 3/3. Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής, καθώς και τα παιχνίδια που ακολουθούν την επόμενη εβδομάδα.

Η βαθμολογία της Α' Εθνικής Γυναικών:

1. Αστέρας Τρίπολης 9

2. Παναθηναϊκός 9

3. ΠΑΟΚ 9

4. ΑΕΚ 6

5. ΡΕΑ 4

6. Κηφισιά 4

7. Αγία Παρασκευή 3

8. Βόλος 3

9. Σειρήνες Γρεβενών 3

10. ΠΑΣ Πύργος 3

11. ΟΦΗ 0

12. Οδυσσέας Μοσχάτου -3

Επόμενη αγωνιστική: