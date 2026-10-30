Ο Οκτώβριος, ή αλλιώς «Ροζ Οκτώβρης» είναι παγκοσμίως καθιερωμένος ως ο μήνας της Πρόληψης, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού, με στόχο την ενημέρωση των γυναικών και την ανάδειξη της σημασίας της έγκαιρης διάγνωσης.

Η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού, σε συνεργασία με την χειρουργό, Φιορίτα Πουλακάκη, συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή, βάζοντας το δικό τους... γκολ στην μάχη κατά του καρκίνου του μαστού.

Συγκεκριμένα η πρωινή εκπομπή του Mega «Χαμογέλα και Πάλι», συνάντησε τις παίκτριες των Ερυθρόλευκων, οι οποίες με τη σειρά τους συζήτησαν με την ιατρό σχετικά με την προστασία της υγείας των γυναικών, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης, αλλά και της στήριξης τους.

«Θα προπονηθούν τα κορίτσια και θα βάλουμε γκολ στον καρκίνο του μαστού. Η ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού είναι πάρα πολύ σημαντική. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε μια κουλτούρα πρόληψης, ειδικά στους νέους ανθρώπους», ήταν τα λόγια της δρ.Πουλακάκη.

Οι ερωτήσεις των ποδοσφαιριστριών του Ολυμπιακού

Ποια είναι η πιο αξιόπιστη εξέταση για τον έλεγχο του μαστού;

«Δεν υπάρχει μία εξέταση. Υπάρχει συνδυασμός εξετάσεων. Κάθε γυναίκα είναι μοναδική και έχει διαφορετικές ανάγκες. Για τις νέες γυναίκες η βασικότερη εξέταση είναι ο υπέρηχος. Για τις πιο μεγάλες γυναίκες, από τα τριάντα πέντε και μετά, πρέπει να γίνει και μία μαστογραφία. Και όσο μεγαλώνουμε, απ’ τα σαράντα κι έπειτα, μαστογραφία κάθε χρόνο και όταν χρειάζεται και μαγνητική μαστογραφία, συν την κλινική εξέταση και την αυτοεξέταση που πρέπει να μάθετε να κάνετε όλες σας».

Η γιαγιά μου διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού στα εξήντα. Κινδυνεύω κι εγώ;

«Η αλήθεια είναι ότι όταν έχουμε ένα άτομο και μάλιστα σε μεγαλύτερη ηλικία, δεν θεωρείται ότι έχουμε αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουμε καρκίνο του μαστού. Θα πρέπει να έχουμε πάνω από ένα άτομο, δύο ή τρεις συγγενείς κοντινούς σχετικά και βέβαια να έχουμε νέες γυναίκες που να έχουν διαγνωστεί κάτω από τα 40 και άρρενες να υπάρχει καρκίνος του μαστού στην οικογένεια».

Η τακτική άσκηση μειώνει τον κίνδυνο;

«Η συστηματική καθημερινή άσκηση και αν όχι καθημερινή, δύο με τρεις φορές την εβδομάδα, μία ήπια σωματική άσκηση βοηθάει πάρα πολύ γιατί μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού».

Πόσο συχνά πρέπει να ελέγχομαι;

«Για όλες τις γυναίκες θα πρέπει μία φορά το χρόνο να υποβάλλονται σε απεικονιστικές εξετάσεις και η κάθε γυναίκα θα πρέπει μία φορά το μήνα να εξετάζει το μαστό της μόνη της μετά το τέλος της περιόδου, έτσι ώστε να γνωρίζει το σώμα της και να γνωρίζει και τις φυσιολογικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του μήνα».

Η σωστή διατροφή μειώνει τον κίνδυνο;

«Η διατροφή παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, όπως και η άσκηση. Το να διατηρούμε ένα φυσιολογικό σωματικό βάρος είναι πάρα πολύ ευεργετικό. Και βέβαια το να καταναλώνουμε λίγα λιπαρά, τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε λαχανικά είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Μειώνει πάρα πολύ τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού».

Τα αντισυλληπτικά αυξάνουν τις πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου του μαστού;

«Διπλασιάζουν την πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου του μαστού όταν μια γυναίκα τα παίρνει για πάρα πολλά χρόνια. Δύο με τρία χρόνια με έλεγχο στο μαστό δεν αυξάνουν ιδιαίτερα τον κίνδυνο».

Σε περίπτωση που μια γυναίκα διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, είναι απαραίτητη η μαστεκτομή πλέον;

«Οι μαστεκτομές είναι πάρα πολύ λίγες. Έχουν μειωθεί και τη θέση τους έχουν πάρει συντηρητικές επεμβάσεις διατήρησης του μαστού, η τεταρτεκτομή, η ογκοεκτομή όπως λέμε, σε συνδυασμό με την ακτινοβολία. Έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες στη διάθεσή μας για να το πετύχουμε αυτό. Και πια για να κάνει μια γυναίκα μαστεκτομή πρέπει να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι».

Κινδυνεύουν και οι άνδρες να νοσήσουν από καρκίνο του μαστού;

«Είναι εξαιρετικά σπάνιο, αλλά το 1% όλων των καρκίνων του μαστού που διαγιγνώσκονται αφορά στους άντρες. Άρα θα πρέπει και οι άντρες να είναι υποψιασμένοι αν υπάρχει κάποιο σκληρό ογκίδιο. Αν διαπιστώσουν κάποια αλλαγή στο μαστό τους, αμέσως να προβούν στις αντίστοιχες εξετάσεις».