Αλέσια Ρούσο στο GWomen: «Η Ελλάδα ήταν πολύ ανταγωνιστική και της αξίζουν συγχαρητήρια»

Η Εθνικής μας ομάδα δεν τα κατάφερε χθες (09/10) απέναντι στην Αγγλία στο Παγκρήτιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών, καθώς ηττήθηκε με 3-1 και τώρα θα ταξιδέψει την Τρίτη (13/10) στο Λέστερ για τη ρεβάνς.

Παρά την ηττά, οι «Γαλανόλευκες» έδειξαν μία πολύ ανταγωνιστική είκονα, κάτι που τόνισε άλλωστε και μία εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστριών στο κόσμο και υποψήφια για Χρυσή Μπάλα, Αλέσια Ρούσο, η οποία μίλησε αποκλειστικά στο GWomen, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Πώς είδες την Ελλάδα στο ματς αυτό; Δεδομένου ότι είστε μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο και η Ελλάδα δεν έχει τέτοιες παραστάσεις.

«Η Ελλάδα ήταν πολύ ανταγωνιστική και της αξίζουν συγχαρητήρια. Έκανε τις φάσεις της και εμείς αυτές που έπρεπε καταφέραμε να τις κάνουμε γκολ και να είμαστε στο παιχνίδι».

Είσαι υποψήφια για τη Χρυσή Μπάλα, έχεις κερδίσει δύο Euro και για πολλές παίκτριες είσαι πρότυπο…

«Με τιμούν πολύ όλα αυτά, είμαι πολύ χαρούμενη που εκπροσωπώ την ομάδα μου».

Υπάρχει κάποια παίκτρια που ξεχώρισες από την ομάδα μας;

«Αντάλλαξα φανέλες με την Μπρουκσάιρ, ήταν πάρα πολύ καλή απόψε. Αλλά όλα τα κορίτσια κάνανε μια τρομερή προσπάθεια».

Τι σας είπε η Σαρίνα Βίγκμαν στο ημίχρονο;

«Να μην σταματήσουμε να το παλεύουμε».