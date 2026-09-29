Η Ελλάδα έχει ένα από τα πιο μεγάλα «ραντεβού» στην ιστορία της, καθώς το σύνολο του Βασίλη Σπέρτου θα υποδεχθεί στις 9 Οκτωβρίου την Αγγλία, back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Στην Κρήτη λοιπόν θα φτάσουν τα μεγαλύτερα ονόματα του ποδοσφαίρου γυναικών στον κόσμο. Μερικές εξ αυτών είναι υποψήφιες για τη Χρυσή Μπάλα αλλά και για το βραβείο Γιασίν.

Ας το δούμε αναλυτικότερα...

Ενώ η κούρσα για τη Χρυσή Μπάλα 2026 βρίσκεται στην πιο κρίσιμη στιγμή της, με το αγγλικό ποδόσφαιρο να δηλώνει δυναμικά «παρών». Ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες του πλανήτη, τρεις διεθνείς ξεχωρίζουν για την εκπληκτική τους παρουσία, την αγωνιστική τους συνέπεια και την καθοριστική συμβολή τους στις επιτυχίες των συλλόγων τους αλλά και της εθνικής ομάδας της Αγγλίας. Ο λόγος για τις Χάνα Χάμπτον, Άλεξ Γκρίνγουντ και Αλέσια Ρούσο.

Η Ρούσο συνεχίζει στα γήπεδα της WSL να είναι από τα πιο... βαριά κανόνια του πρωταθλήματος και φυσικά η απόλυτη ηγέτιδα της γραμμή κρούσης της Άρσεναλ, πραγματοποίησε μια φανταστική σεζόν γεμάτη κρίσιμα τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις. Η ικανότητά της να σκοράρει στα πιο απαιτητικά παιχνίδια του Women's Champions League, της έδωσε μία θέση ανάμεσα στις υποψήφιες για το βραβείο της Χρυσής Μπάλας 2026.

Η Γκρίνγκουντ είναι ίσως η πιο επιδραστική ποδοσφαιρίστρια της Μάντσεστερ Σίτι. Η χαρισματική στόπερ που είναι βασική και για τις Lionesses είναι και φέτος στις υποψηφιότητες για τη μεγαλύτερη ατομική διάκριση που μπορεί να πάρει εν ενεργεία αθλητής. Ενώ ακόμη δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε τη Χάνα Χάμπτον, όπου και φέτος είναι υποψήφια για το βραβεία Γιασίν. Πέρυσι έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη τερματοφύλακας που το κερδίζει, φέτος μένει να δούμε αν η κίπερ της Τσέλσι θα (ξανά) γράψει ιστορία.