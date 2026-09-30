Έτοιμος για τη μεγάλη μάχη στη Σλοβακία είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, τη Σπάρτακ Μιγιάβα, στη ρεβάνς της φάσης των «32» του UEFA Women’s Cup.

Ο Δικέφαλος του Βορρά θα παίξει και τα... ρέστα του καλείται να ανατρέψει το 2-3 του πρώτου αγώνα και να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Το αποτέλεσμα του εντός έδρα ματς στο γήπεδο του Μακεδονικού δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα που είχε ο ΠΑΟΚ στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, καθώς δημιούργησε ευκαιρίες και πίεσε για την ανατροπή, όμως ένα γκολ στο φινάλε έδωσε τη νίκη στις φιλοξενούμενες.

Πλέον, όλα μεταφέρονται στο Stadium Myjava, εκεί όπου η ομάδα του Θανάση Πατρικίδη θα ψάξει ένα αποτέλεσμα που θα της επιτρέψει να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 (Live από το Gazzetta).