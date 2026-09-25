Εκατό κομμάτια του παρκέ από το γήπεδο που διεξήχθη το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Βερολίνο δημοπρατούνται για την ενίσχυση του προγράμματος Basketball For Good του Ιδρύματος της FIBA. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 26 κομμάτια με τις υπογραφές των παικτριών από τις φιναλίστ ομάδες, ΗΠΑ και Γαλλία.

Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Φίλαθλοι και συλλέκτες έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα αυθεντικό κομμάτι από το επίσημο παρκέ που χρησιμοποιήθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ Γυναικών.

Από αυτή την εβδομάδα, τα τμήματα του παρκέ, τα οποία παρείχε η Junckers, Παγκόσμιος Τεχνικός Προμηθευτής της FIBA, τίθενται σε δημοπρασία μέσω της MWS (MatchWornShirt), της κορυφαίας παγκοσμίως πλατφόρμας δημοπρασιών για πλήρως πιστοποιημένα και αυθεντικά αθλητικά συλλεκτικά αντικείμενα.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι 26 από αυτά τα κομμάτια φέρουν υπογραφές παικτριών: 13 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες κατέκτησαν τον τίτλο, και 13 από τη φιναλίστ Γαλλία. Οι παίκτριες κάθε ομάδας, μαζί με τον προπονητή τους, συμμετείχαν σε μία αποκλειστική διαδικασία, κατά την οποία υπογράφηκε και από ένα κομμάτι του παρκέ από ολόκληρη την αποστολή κάθε ομάδας.

Τα υπόλοιπα 74 κομμάτια φέρουν την επίσημη σήμανση της διοργάνωσης, αλλά δεν είναι υπογεγραμμένα, προσφέροντας στους φιλάθλους διαφορετικές επιλογές για να αποκτήσουν ένα αναμνηστικό από το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ Γυναικών.

Κάθε κομμάτι έχει χαραγμένο με λέιζερ τον δικό του μοναδικό κωδικό πιστοποίησης και διαθέτει τσιπ Fabricks™. Πρόκειται για την ίδια τεχνολογία αυθεντικοποίησης που χρησιμοποιείται σε ολόκληρη την πλατφόρμα της MWS, παρέχοντας στους αγοραστές έναν ασφαλή και επαληθεύσιμο σύνδεσμο ανάμεσα στο κομμάτι που αποκτούν και στο ίδιο το παρκέ της διοργάνωσης.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ Γυναικών στο Βερολίνο κατέγραψε ρεκόρ προσέλευσης, και είναι η διοργάνωση με την μεγαλύτερη παρουσία κόσμου στις εξέδρες στη σύγχρονη εποχή του θεσμού. Οι κατάμεστες αρένες και η εξαιρετική ατμόσφαιρα σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά ανέδειξαν τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του γυναικείου μπάσκετ και δημιούργησαν ένα νέο σημείο αναφοράς για τη συμμετοχή του κοινού στην κορυφαία σκηνή του αθλήματος.

Τα καθαρά έσοδα από τη δημοπρασία θα διατεθούν στο Ίδρυμα της FIBA , βοηθώντας το να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το μπάσκετ ως εργαλείο θετικού κοινωνικού αντίκτυπου σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέσω των δράσεων Basketball For Good, το Ίδρυμα της FIBA συνεργάζεται με φορείς σε όλο τον πλανήτη, με στόχο να ενδυναμώσει, να εκπαιδεύσει και να εμπνεύσει τους ανθρώπους ώστε να δημιουργήσουν ισχυρότερες, υγιέστερες και πιο συμπεριληπτικές κοινότητες.

Από την έναρξη των συγκεκριμένων προγραμμάτων, το 2016, το Ίδρυμα της FIBA υποστηρίζει περισσότερους από 276.000 ανθρώπους ετησίως σε 158 χώρες. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τη δημοπρασία θα ενισχύσουν άμεσα τα εν εξελίξει προγράμματα κοινοτικής ανάπτυξης, καθώς και τη δημιουργία ευκαιριών για νέους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η επίσημη δημοπρασία ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου.