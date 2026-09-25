Β’ Εθνική Γυναικών: Η μεγάλη μάχη των 39 ομάδων για την άνοδο

Η νέα σεζόν της Β’ Εθνικής Γυναικών ξεκινά, με συνολικά 39 ομάδες να χωρίζονται σε τέσσερις ομίλους. Οι τρεις πρώτοι αποτελούνται από 10 ομάδες, ενώ ο 4ος από 9!

Και μπορεί στην εκκίνηση όλοι να ξεκινούν από το ίδιο σημείο, όμως ο στόχος είναι ξεκάθαρος και δεν είναι άλλο από την άνοδο στα... Σαλόνια. Με μόνο δύο ομάδες να είναι αυτές που θα καταφέρουν στο τέλος να κερδίσουν την άνοδο στην Α’ Εθνική για τη σεζόν 2027-28.

PHOTO DESIGN: CHRISTOS ZOIDIS

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή....

Στην κατηγορία αυτή έχουμε συνολικά 39 ομάδες με τέσσερις διαφορετικές διαδρομές. Στον 1ο όμιλο βρίσκονται η ΑΕΛ, ο Αίαντας Πυλαίας, ο Άρης Θεσσαλονίκης, η Βασίλισσα Θράκης, ο ΠΑΣ Βέροιας, η Δόξα 2016, ο ΠΑΟ Κοιλών, οι Νεφέλες, η Πανσερραϊκή και ο Ποντιακός Αλεξανδρούπολης. Ο όμιλος συγκεντρώνει ομάδες από τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θράκη, με τις αποστάσεις και τα ταξίδια να αποτελούν ένα επιπλέον κομμάτι της φετινής προσπάθειας. Έτσι ώστε οι αθλήτριες να μπορούν να μετακινούνται πιο εύκολα. Αφού όπως είναι γνωστό οι περισσότερες εξ αυτών δεν πληρώνονται από το ποδόσφαιρο. Αρά δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε πως για αυτές δεν είναι μόνο το 90λεπτο του ματς, είναι έξοδα και αρκετές ώρες μακριά από το σπίτι. Ειδικά για τα νησιωτικά σωματεία!

Στον 2ο όμιλο συναντάμε τον Παναιτωλικό, τη Φλαμίνγκο Μεσολογγίου, τον Φειδώνα, τον Ατρόμητο Ζαρουχλεΐκων, τον Ίκαρο Πετρωτού, τη Δόξα Πηγαδακίων, τις Νηρηίδες Φθίας, τη Θεόνη Τρίκαλα 2011, την Πατίστα και τον Πήγασο Θριασίου. Από τη Δυτική Ελλάδα μέχρι τη Θεσσαλία και την Αττική, ο όμιλος έχει μεγάλο γεωγραφικό εύρος.

Ο 3ος όμιλος περιλαμβάνει τον Θρίαμβο Χαϊδαρίου, τον Ατρόμητο Αθηνών, τα Βριλήσσια, την ΠΓΑΟ Χαλκίδας, την ΑΕ Μυκόνου, τη Σαπφώ, την Καλλονή, τη Νίκη Γαλατσίου, την Ομόνοια Άνω Λιοσίων και την Ολυμπιάδα Υμηττού. Εδώ η εικόνα αλλάζει, καθώς υπάρχει έντονη παρουσία ομάδων από την Αττική, αλλά και εκπροσώπηση από νησιά, με τη Μύκονο και τη Σαπφώ (σ.σ έδρα τη Λέσβο).

Και τέλος, στον 4ο όμιλο, που είναι και ο μοναδικός με εννέα ομάδες, βρίσκονται ο Ποντίων Δραπετσώνας, ο Ολυμπιακός, ο Ιάσων Ιλίου, ο Φωστήρας Καισαριανής, ο ΠΑΣ Αθηνών 1966, ο Ποσειδών Καμισιανών-Ραπανιανών, οι Τριαντών Ιαλυσού, οι Ελπίδες Ηροδότου και οι Νέοι Εργοτέλη.

Αξίζει να αναφέρουμε πως από τις 39 ομάδες των τεσσάρων ομίλων, οι 8 προέρχονται από νησιά, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 20,5% της διοργάνωσης, σχεδόν μία στις πέντε ομάδες.

Ποιες ΠΑΕ δίνουν το «παρών»

Είναι γνωστό πως αν μια ομάδα ανδρών θέλει να βρεθεί στην Ευρώπη, τότε πρέπει υποχρεωτικά να υποστηρίζει οικονομικά μια ομάδα ποδοσφαίρου γυναικων. Για να γίνουμε πιο σαφείς, η ομάδα δεν πρέπει να ανήκει στην ΠΑΕ υποχρεωτικά. Όπως βλέπουμε και από μεγάλες ομάδες οι περισσότερες ανήκουν στον ερασιτέχνη και υπάρχει οικονομική βοήθεια.

Φέτος λοιπόν έχουμε σέντρα με πολλές γνώριμες ΠΑΕ να έχουν εκπροσώπηση και στο ποδόσφαιρο γυναικών. Ολυμπιακός, Άρης, ΑΕΛ, Παναιτωλικός, Ατρόμητος Αθηνών, ΠΑΣ Βέροιας, Πανσερραϊκή και ΑΟ Μυκόνου είναι μεταξύ των ομάδων που δίνουν το «παρών» στη διοργάνωση, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 39 συμμετοχές. Είναι πολύ βασικό εξάλλου να υπάρχουν ομάδες με κοινό και δικό τους brand name, έτσι ώστε να υπάρχουν και περισσότεροι οπαδοί.

Πώς έρχεται η άνοδος;

Εδώ βρίσκεται και το μεγάλο ενδιαφέρον της φετινής διοργάνωσης. Δεν ανεβαίνουν απευθείας στην Α’ Εθνική οι πρωταθλήτριες των τεσσάρων ομίλων. Οι τέσσερις ομάδες που θα τερματίσουν στην κορυφή των ομίλων θα προκριθούν στη δεύτερη φάση. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί κλήρωση και θα δημιουργηθούν δύο ζευγάρια, τα οποία θα αναμετρηθούν σε διπλούς αγώνες. Οι δύο νικήτριες των ζευγαριών θα πάρουν τα δύο εισιτήρια για την Α’ Εθνική.

Στην.... αφάνεια!

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι δεν είναι εύκολο να παρακολουθήσεις αυτές τις ομάδες, σε αντίθεση με την Α’ Εθνική Γυναικών, όπου μόλις πέρυσι έγινε υποχρεωτική η κάλυψη των αγώνων μέσω YouTube, με τα δικαιώματα να περνούν στην ΕΡΤ. Στη Β’ Εθνική βλέπουμε πως δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, χωρίς καν να χρειάζεται να ανοίξουμε την κουβέντα για τα γήπεδα, τα οποία τις περισσότερες φορές είναι ακατάλληλα. Φυσικά, δεν υπάρχει η υποχρέωση να υπάρχει τηλεοπτική ή διαδικτυακή κάλυψη των αγώνων. Δυστυχώς, η καθημερινότητα σε αυτή την κατηγορία είναι αρκετά πιο δύσκολη...Στα γήπεδα, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, είτε δεν υπάρχουν απαιτούμενες υποδομές είτε οι χώροι στους οποίους αγωνίζονται δεν είναι κατάλληλοι.

Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν είναι υποχρεωτικό να εκδίδονται εισιτήρια.Ωστόσο αν δεν πωλούνται, τότε το ματς γίνεται κεκλεισμένων των θυρών. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να μπουν μόνο έως 30 εκπρόσωποι από κάθε ομάδα, πέρα από τους αξιωματούχους που αναγράφονται στο φύλλο αγώνα.