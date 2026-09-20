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Η πρεμιέρα της Α΄ Εθνικής Γυναικών έκρυβε εκπλήξεις και ξεκίνησε με το καλημέρα με ντέρμπι! Ο ΠΑΟΚ έφυγε με το «διπλό» από την έδρα της ΑΕΚ, ενω ο Αστέρας έκανε ό,τι ήθελε κόντρα στην Κηφισια. Ακόμη οι νεοφώτιστες δεν πήραν βαθμό.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

  • ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-1
  • Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Πύργος 1968 4-0
  • Βόλος ΝΠΣ - ΟΦΗ 3-0
  • Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ - Οδυσσέας Μοσχάτου WFC 3-0
  • Αγία Παρασκευή - ΡΕΑ 2-0
  • Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά 6-0

Βαθμολογία

  1. Αστέρας Τρίπολης — 3
  2. Παναθηναϊκός — 3
  3. Βόλος ΝΠΣ — 3
  4. Αγία Παρασκευή — 3
  5. ΠΑΟΚ — 3
  6. Οδυσσέας Μοσχάτου WFC — 0
  7. Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ — 0
  8. ΑΕΚ — 0
  9. ΡΕΑ — 0
  10. ΟΦΗ — 0
  11. ΠΑΣ Πύργος 1968 — 0
  12. Κηφισιά — 0

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