Η πρεμιέρα της Α΄ Εθνικής Γυναικών έκρυβε εκπλήξεις και ξεκίνησε με το καλημέρα με ντέρμπι! Ο ΠΑΟΚ έφυγε με το «διπλό» από την έδρα της ΑΕΚ, ενω ο Αστέρας έκανε ό,τι ήθελε κόντρα στην Κηφισια. Ακόμη οι νεοφώτιστες δεν πήραν βαθμό.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-1

Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Πύργος 1968 4-0

Βόλος ΝΠΣ - ΟΦΗ 3-0

Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ - Οδυσσέας Μοσχάτου WFC 3-0

Αγία Παρασκευή - ΡΕΑ 2-0

Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά 6-0

Βαθμολογία