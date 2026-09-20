Η πρεμιέρα της Α΄ Εθνικής Γυναικών έκρυβε εκπλήξεις και ξεκίνησε με το καλημέρα με ντέρμπι! Ο ΠΑΟΚ έφυγε με το «διπλό» από την έδρα της ΑΕΚ, ενω ο Αστέρας έκανε ό,τι ήθελε κόντρα στην Κηφισια. Ακόμη οι νεοφώτιστες δεν πήραν βαθμό.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
- ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-1
- Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Πύργος 1968 4-0
- Βόλος ΝΠΣ - ΟΦΗ 3-0
- Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ - Οδυσσέας Μοσχάτου WFC 3-0
- Αγία Παρασκευή - ΡΕΑ 2-0
- Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά 6-0
Βαθμολογία
- Αστέρας Τρίπολης — 3
- Παναθηναϊκός — 3
- Βόλος ΝΠΣ — 3
- Αγία Παρασκευή — 3
- ΠΑΟΚ — 3
- Οδυσσέας Μοσχάτου WFC — 0
- Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ — 0
- ΑΕΚ — 0
- ΡΕΑ — 0
- ΟΦΗ — 0
- ΠΑΣ Πύργος 1968 — 0
- Κηφισιά — 0