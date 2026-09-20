Α' Εθνική Γυναικών: Εξάρα ο Αστέρας στην πρεμιέρα, με το δεξί ξεκίνησε και η Αγία Παρασκευή

«Πάρτι» έκανε ο Αστέρας Τρίπολης κόντρα στην Κηφισιά, ενώ η Αγία Παρασκευή επικράτησε 2-0 της ΡΕΑ στην πρώτη «στροφή» του πρωταθλήματος.

Την ήττα γνώρισε ο ΟΦΗ από τον ΝΠΣ Βόλος (3-0) στην πρεμιέρα της Α’ Εθνικής γυναικών, στο «Όλγα Βασδέκη».Ο Βόλος παρουσιάστηκε πιο έτοιμος και πήρε δίκαια τη νίκη, με τη Φράνια να ανοίγει το σκορ στο 35’ και την Κομκοτού να διαμορφώνει το τελικό 3-0 με δύο κεφαλιές (55’, 82’). Στο μηδέν κόλλησε η...νεοφώτιστή, Σειρήνες Γρεβενών κόντρα στον Οδυσσέα Μοσχάτου.

Με το δεξί ξεκίνησε η Αγία Παρασκευή στην εντός έδρα αναμέτρηση κόντρα στη ΡΕΑ (2-0). Το σκορ άνοιξε η Γκάτση στο 24ο λεπτός της αναμέτρησης και Κρόκετ έδωσε αέρα δύο τερμάτων. Ο Ρεθυμνιωτικος σύλλογος προσπάθησε να αντιδράσει αλλά το 2-0 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Ο Αστέρας Τρίπολης έκανε ιδανική πρεμιέρα στην Α’ Γυναικών, επικρατώντας (6-0) της Κηφισιάς.Οι Αρκάδες ήταν καταιγιστικοί από το πρώτο ημίχρονο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το εμφατικό 5-0. Η Ολσέφσκα άνοιξε το σκορ στο 8’, ενώ η Παναγιώτου και η Αντούγκμπε ανέβασαν τον δείκτη στο 4-0. Η Γκάτσου με υπέροχο σουτ στο 44’ έκανε το 5-0. Στο δεύτερο μέρος ο Αστέρας συνέχισε να έχει τον έλεγχο, με την Πλατανιά να διαμορφώνει το τελικό 6-0 στο 83’.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-1

Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Πύργος 1968 4-0

Βόλος ΝΠΣ - ΟΦΗ 3-0

Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ - Οδυσσέας Μοσχάτου WFC 3-0

Αγία Παρασκευή - ΡΕΑ 2-0

Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά 6-0

Επόμενη αγωνιστική

ΑΕΚ – Σειρήνες Γρεβενών

Οδυσσέας Μοσχάτου WFC – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – Αγία Παρασκευή

ΠΑΣ Πύργος 1968 – Αστέρας Τρίπολης

ΡΕΑ – Βόλος ΝΠΣ

ΟΦΗ – Κηφισιά

Βαθμολογία