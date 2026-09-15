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Επίσημο: Στον Παναθηναϊκό η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς

Επίσημο: Στον Παναθηναϊκό η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς

Μάρθα Χωριανοπούλου

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με την Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς για το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών, προς επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Gazzetta.

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Όπως διαβάσατε ήδη στο ρεπορτάζ του Gazzetta, η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς θα συνέχιζε την καριέρα της στον Παναθηναϊκό. Το ρεπορτάζ αυτό επιβεβαιώθηκε από την επίσημη ανακοίνωση του αθηναϊκού συλλόγου.

Η ανακοίνωση

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς για το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών. Η 19χρονη (Ημ. Γέννησης 5/1/2007) επιθετικός προέρχεται από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ στον οποίο παρέμεινε έξι χρόνια. Η Τζούρτζεβιτς είχε σημαντική συνεισφορά στην κατάκτηση του νταμπλ από την ομάδα της Θεσσαλονίκη τη σεζόν 2025-2026. Παρά το νεαρό της ηλικίας της είναι διεθνής με την Εθνική γυναικών έχοντας καταγράψει πέντε συμμετοχές και ένα γκολ.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς σημείωσε τα εξής: «Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού για την εμπιστοσύνη και την στήριξη στο πρόσωπό μου. Η ένταξή μου στην οικογένεια του Παναθηναϊκού αποτελεί ένα σπουδαίο νέο κεφάλαιο για εμένα. Νιώθω ενθουσιασμένη, αλλά και γεμάτη δημιουργική ανυπομονησία για να ξεκινήσει η νέα σεζόν. Έρχομαι με υψηλούς στόχους, μεγάλη όρεξη για δουλειά και την αμέριστη αφοσίωση να δώσω το 100% σε κάθε προπόνηση και κάθε αγώνα, ώστε να ανταποκριθώ στις προσδοκίες του Συλλόγου και του κόσμου μας».

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