Πριν λίγες μέρες έσκασε σαν… βόμβα η είδηση της αποχώρησης της Ηλεκτρας Τζούρτζεβιτς από τον ΠΑΟΚ, μετά από 6 χρόνια.

Η νεαρή διεθνής ήταν ένα από τα βασικά γρανάζια της ομάδας, η οποία κατέκτησε το Νταμπλ και είχε συμβόλαιο με τον Δικέφαλο του βορρά έως το 2027.

Ωστόσο οι δρόμοι τους χώρισαν και όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, η 19χρόνη επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα της στον Παναθηναϊκό, καθώς είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με το Τριφύλλι.

Αν και υπήρχε θέληση να δοκιμάσει την τύχη της στο εξωτερικό, η πρόταση των «πράσινων» ήταν αυτή που όπως όλα δείχνουν την κέρδισε.

Η Τζούρτζεβιτς ξεκίνησε την καριέρα της από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και γρήγορα «ανέβηκε» στην πρώτη ομάδα του θεσσαλονικιώτικου συλλόγου, ενώ είναι και διεθνής με την εθνική μας ομάδα, έχοντας καταγράψει 5 συμμετοχές με συνολικό απολογισμό ενά γκολ.