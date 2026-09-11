Λίγες μέρες πριν από τη πρώτη σέντρα της Α' Εθνικής γυναικών, η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς ανακοίνωσε το διαζύγιο της από την ομάδα της καρδιάς της, τον ΠΑΟΚ.

Η νεαρή ποδοσφαιρίστρια υπήρξε βασικό «γρανάζι» της ομάδας στην κατάκτηση του νταμπλ και ο επόμενος σταθμός της καριέρας της αναμένεται να γίνει γνωστός σε λίγες μέρες.

Αναλυτικά η ανάρτηση της: «Ξεκίνησα από τις ακαδημίες, έχοντας τον στόχο να φορέσω αυτή τη φανέλα.

Μετά από 6 χρόνια, θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξη που μου έδειξε, αλλά και τον σύλλογο για όλα όσα μου προσέφερε στην εξέλιξή μου ως παίκτρια.

Φεύγω κρατώντας μόνο τις όμορφες αναμνήσεις και τις σχέσεις που δημιουργήθηκαν.

Ευχαριστώ για όλα»