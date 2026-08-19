Σπουδαία πρωτοβουλία από την ομάδα γυναικών της Τσέλσι όχι μόνο για τα δεδομένα του αγγλικού, αλλά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου γυναικών, καθώς δημιουργούν ένα πρόγραμμα αναπαραγωγικής φροντίδας για τις παίκτριές τους. Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη «Fertility Plus», η οποία ανακηρύχθηκε και επίσημος συνεργάτης του λονδρέζικου συλλόγου.

Στο πρόγραμμα αυτό θα έχει πρόσβαση κάθε παίκτρια των Μπλε και θα τούς παρέχει εξατομικευμένη ενημέρωση για τα θέματα που αφορούν τη γονιμότητα. Περιλαμβάνει τις απαραίτητες εξετάσεις, θεραπείες, συμβουλευτική υποστήριξη, καθώς και εκπαιδευτικά εργαστήρια για όλες τις ποδοσφαιρίστριες.

Όπως υπογράμμισαν οι ιδρυτές της «Fertility Plus», μέσω της επίσημης σελίδας του συλλόγου, ο πρωταθλητισμός συμπίπτει χρονικά με την περίοδο που οι γυναίκες καλούνται να πάρουν σημαντικές αποφάσεις για την αναπαραγωγική τους υγεία κι αυτό είναι κάτι που μέχρι σήμερα δεν είχε ακουστεί όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά στον αθλητισμό εν γένει. Παράλληλα, η εμπορική διευθύντρια του συλλόγου, Τζούλια Μάτσια, τόνισε ότι η Τσέλσι θέλει να επενδύει στη σωματική και ψυχική υγεία των παικτριών της, προσφέροντας τους υποστήριξη τόσο εντός όσο κι εκτός γηπέδων.

Here’s to changing the statistics. 💙



We’re proud to welcome Fertility Plus as the Official Fertility Partner of Chelsea FC Women. 🤝



Together, we hope to empower our CFCW community to learn more about their fertility health and access the right support when they need it August 14, 2026

Εκτός από την υποστήριξη των δικών της αθλητριών, η Τσέλσι στοχεύει στο να ενημερώσει τις γυναίκες και το ευρύ κοινό για τυχόν παρανοήσεις γύρω από το θέμα της γονιμότητας, καθώς είναι χαρακτηριστικό ένα στατιστικό στοιχείο που επικαλέστηκε η ομάδα από προηγούμενη έρευνά της. Το 41% των συμμετεχουσών, όταν προσπαθούσαν να συλλάβουν δεν γνώριζαν ποιες ήταν οι γόνιμες μέρες τους.

Υπάρχει, επομένως, μια σοβαρή έλλειψη βασικής εκπαίδευσης γύρω από την αναπαραγωγική υγεία, η οποία δεν περιορίζεται μόνο σε νεότερες ηλικίες, αλλά αφορά ακόμη κι ανθρώπους που βρίσκονται σε προσπάθεια τεκνοποίησης.

Η Τσέλσι και η «Fertility Plus» χρησιμοποίησαν τα παραπάνω δεδομένα για να τεκμηριώσουν την ανάγκη της δικής τους πρωτοβουλίας. Αν στον γενικό πληθυσμό σχεδόν οι μισοί άνθρωποι στερούνται βασικών γνώσεων για τη γονιμότητα, στην περίπτωση των επαγγελματιών αθλητριών, οι οποίες είναι πιο απορροφημένες από την πίεση του πρωταθλητισμού, η παραπληροφόρηση και η άγνοια μπορεί να είναι ακόμα πιο έντονες.